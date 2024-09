O show de Jane’s Addiction se transforma em um desastre enquanto os membros da banda brigam no palco

TMZ. com

O show de sexta-feira do Jane’s Addiction se transformou em um desastre total depois que os dois membros mais famosos da banda brigaram na frente do público de Massachusetts.

Vocalista Perry Farrell ficou cara a cara com o guitarrista David Navarro no palco do Leader Bank Pavilion em Boston na noite de sexta-feira – e tudo foi capturado em vídeo obtido pelo TMZ.