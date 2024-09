O técnico da Holanda, Koeman, critica a transferência de Bergwijn para a Arábia Saudita

O técnico da Holanda, Ronald Koeman, disse que Steven Bergwijn priorizou a ambição financeira em detrimento de suas próprias aspirações esportivas após concluir uma transferência de € 25 milhões (US$ 27,6 milhões) para o Al Ittihad, da Saudi Pro League, acrescentando que não considerará o atacante para compromissos internacionais no futuro próximo.

A transferência de Bergwijn do Ajax para o Al Ittihad foi anunciada na segunda-feira e irritou Koeman, que disse que a transferência é diferente do caso de Georginio Wijnaldum, quando ele deixou o PSG para ir para o Al Ettifaq em setembro de 2023.

“Georginio Wijnaldum uma vez foi para lá porque teve um problema no Paris Saint-Germain”, disse Koeman. “Ele só pôde ir para aquele país para jogar futebol até janeiro. No caso de Bergwijn, ele vai aos 26 anos, a ambição esportiva não prevalece. Nem todo mundo pensa, felizmente, da mesma forma. Acho que quando você tem 26 anos a principal ambição deve ser esportiva e não financeira, mas essas são escolhas que os jogadores fazem.”

Bergwijn jogará sob o comando de Laurent Blanc na Arábia Saudita, em uma equipe que inclui N’Golo Kanté, Karim Benzema, Fabinho, Houssem Aouar, Predrag Rajkovic e Moussa Diaby.

Koeman disse que Bergwijn não tinha obrigação de aceitar a oferta saudita.

“Ele poderia ter ficado no Ajax, não é? E acho que eles pagam bem no Ajax também. Mas sim, é escolha dele”, disse ele.

Steven Bergwijn soma 35 partidas pela Holanda desde sua estreia internacional em 2018. Eric Verhoeven/Sócrates/Getty Images

“Eu nunca estive nessa situação. Eu poderia ir para Barcelona. Acho que se Bergwijn pudesse ter ido para Barcelona, ​​ele também não teria ido para a Arábia Saudita.”

A mudança parece ter prejudicado as chances de Bergwijn de ampliar suas 35 partidas pela Holanda.

“O livro está basicamente fechado para ele, no entanto”, disse Koeman sobre as chances internacionais de Bergwijn. “Ele não me contatou sobre isso. Acho que ele sabe como eu penso sobre isso.”

Enquanto isso, o capitão Virgil van Dijk comprometeu seu futuro com a Holanda pelo menos até a Copa do Mundo de 2026, confirmou Koeman na terça-feira.

Koeman disse que voou para Liverpool para conversar pessoalmente com Van Dijk.

“Achei muito importante ir até ele para ver e sentir com ele: você vai dar tudo de si por mais dois anos no mais alto nível e ainda vê um futuro para si mesmo? E ele vê. E eu faço o mesmo com ele. Todas as dúvidas se foram, ele simplesmente segue em frente”, disse Koeman.

“Ele admitiu que não atingiu o nível que você esperaria dele como jogador no Campeonato Europeu. Como capitão, acho que ele fez um ótimo trabalho. Mas talvez como resultado, ele colocou muita energia nos outros em vez de em si mesmo.”