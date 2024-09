O técnico da Inglaterra, Lee Carsley, diz a Ben White que o papel dos Leões depende dele

Lee Carsley disse que não tem planos de entrar em contato com Ben White sobre uma possível convocação da Inglaterra e acredita que a responsabilidade de se colocar à disposição é do zagueiro do Arsenal.

O antecessor de Carsley, Gareth Southgate, disse em março que o diretor técnico da Associação de Futebol, John McDermott, foi informado em um telefonema do diretor esportivo do Arsenal, Edu, que White não queria ser considerado para a Inglaterra.

Foi amplamente divulgado que White teve um desentendimento com o assistente de Southgate, Steve Holland, enquanto fazia parte da equipe na Copa do Mundo de 2022 no Catar.

White foi mandado para casa naquele torneio por “motivos pessoais”, já que tanto a FA quanto Southgate negaram posteriormente que houvesse um problema dentro do acampamento.

Depois que Carsley começou seu papel interino como sucessor de Southgate com vitórias consecutivas por 2 a 0 na Liga das Nações da UEFA, fora de casa, contra a República da Irlanda e em casa, contra a Finlândia, o técnico de 50 anos deu a entender que tentaria fazer mudanças no elenco para os amistosos do mês que vem.

“Estou pensando no jogo de hoje à noite, mas não demorou muito para que eu saísse do campo e pensasse ‘certo, preciso começar a pensar no próximo agora'”, disse Carsley na terça-feira. “Como isso pode parecer e quais jogadores vão entrar em forma, e como isso vai acontecer. Então, sim, a competição por vagas dentro deste time é muito alta.

“Acho que veremos alguma movimentação e acho importante que continuemos renovando, que continuemos levando o time para frente.”

Questionado sobre se isso envolveria falar com White sobre sua disponibilidade potencial, Carsley disse: “Não planejei [contact him]não. Falamos sobre isso na seleção do elenco. Todo jogador elegível para jogar pela Inglaterra tem uma chance.

“Até onde eu sabia, pediram para ele não ser contatado. Então, se isso mudar, vai mudar.”

Questionado se a responsabilidade de mudar a situação caberia a White, Carsley respondeu: “Sim, acho que é importante termos uma competição real em todo o campo e quanto mais jogadores tivermos disponíveis para escolher, melhor.”

White tem apenas quatro jogos pela seleção inglesa, mas agora está consolidado como um dos principais laterais-direitos da Premier League, em um time do Arsenal que desafiou o Manchester City pelo título nas últimas duas temporadas.