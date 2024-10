O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, não teme perder o emprego

O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, insistiu que não tem medo de ser demitido, apesar da pesada derrota por 3 a 0 em casa para o Tottenham, no domingo.

O United expulsou Bruno Fernandes no primeiro tempo, mas foi o segundo melhor durante grande parte do jogo, mesmo quando contava com todos os jogadores.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

O resultado aumentará ainda mais a pressão sobre Ten Hag, que somou uma série de três vitórias em oito jogos nesta temporada.

Questionado se ele está preocupado com a possibilidade de seus chefes no United tentarem mudar o técnico, Ten Hag disse: “Não estou pensando nisso.

“Tomamos a decisão a partir de uma análise clara [in the summer] o que temos que melhorar e como queremos construir um elenco, mas sabíamos que isso levaria algum tempo. Precisamos de algum tempo. Estamos todos na mesma página ou no mesmo barco juntos. A propriedade, a equipe e os jogadores também. Eu não tenho essa preocupação.”

Ten Hag criticou o golo sofrido pela sua equipa ao FC Twente no empate 1-1 da Liga Europa, na quarta-feira, quando o defesa Bart van Rooij surgiu no centro do meio-campo do United.

A equipe de Erik ten Hag venceu três jogos até agora nesta temporada. Carl Recine/Getty Images

O zagueiro do Spurs, Micky van de Ven, fez uma jogada semelhante do zagueiro para marcar o gol inaugural logo aos três minutos.

Ten Hag ficou claramente frustrado por permitir que o mesmo golo fosse marcado duas vezes no espaço de quatro dias, mas disse depois que está convencido de que os seus jogadores ainda estão a ouvir.

“Sim, estou”, disse ele.

“Mas é claro e óbvio que quando se sofre um golo como este novamente, isso não deveria acontecer e especialmente quando abordamos o assunto de forma tão clara”.

As coisas não serão mais fáceis para Ten Hag, com o United a enfrentar deslocações difíceis ao FC Porto e ao Aston Villa esta semana.

O jogo em Villa Park, no domingo, é o último do United antes da pausa internacional e outro mau desempenho aumentará os pedidos de demissão de Ten Hag.

“Sempre há um novo jogo”, disse ele.

“Será um novo dia e também é óbvio que temos de aprender como equipa. Não pode acontecer duas vezes em quatro dias que um defesa consiga driblar toda a equipa. Não se podem cometer tais erros no futebol.”