O treinador principal de Merab Dvalishvili revela o que gritou para o treinador de Sean O’Malley, Tim Welch, durante a luta no UFC 306

Merab Dvalishvili deu uma aula no UFC 306 ao destronar Sean O’Malley para se tornar o novo campeão peso galo, mas a luta começou com um momento incomum que forçou o árbitro Herb Dean a se envolver.

Apenas alguns segundos no round de abertura, Dvalishvili gesticulou em direção ao corner do oponente e chamou a atenção do árbitro enquanto começava a trocar palavras com o treinador principal de O’Malley, Tim Welch. Nas semanas que antecederam o UFC 306, Dvalishvili ficou bastante irritado ao abordar alguns comentários que ele considerou insultos de Welch, sem mencionar o treinador aparentemente gritando instruções para Aljamain Sterling durante sua própria luta contra O’Malley em agosto de 2023.

Acontece que a mesma coisa aconteceu no último sábado à noite, com Dvalishvili revelando seu lado da história depois que Dean foi forçado a repreender os treinadores de O’Malley por gritarem com ele nos momentos iniciais da luta.

“Todo mundo está perguntando o que aconteceu no começo da luta — eu estava tentando permanecer profissional e focar apenas na luta, não querendo mudar a energia da luta”, explicou Dvalishvili no Twitter. “Não fiz contato visual com o time de O’Malley. Mas quando a luta começou, ouvi o time dele me chamando de ‘Merab!’ Tentando me treinar, me provocar e me distrair. Eu gritei de volta para eles, parem com isso e treinem seu próprio cara.

“Eu me lembrei que eles fizeram a mesma merda com Aljo. Não profissional. É assim que eles querem que seu lutador vença. É uma pena o quão desrespeitosos eles são e que eles não têm espírito esportivo!”

— Merab "A Máquina" Dvalishvili (@MerabDvalishvil) 16 de setembro de 2024

O incidente não afetou o desempenho de Dvalishvili, mas seu próprio treinador admitiu ter ficado irritado depois da troca de farpas.

“Não é nosso trabalho”, disse o treinador principal do Syndicate MMA, John Wood, ao MMA Fighting após o UFC 306. “Não estou destruindo Tim por nada que ele faça. Eu respeito Tim, mas é uma atitude idiota. Eu estava gritando com Tim do outro lado da gaiola várias vezes quando Sean errava, e eu estava me certificando de que Sean me ouvisse gritando tudo o que ele queria lançar.

“Quando ele fazia algo estúpido, eu me peguei algumas vezes na luta dizendo ‘Tim, você ensinou isso a ele? Isso foi terrível!’ [shouting] através da gaiola.”

Wood diz que realmente não queria se envolver, mas foi difícil não responder depois de ouvir Welch falar mal de Dvalishvili em podcasts, entrevistas e postagens nas redes sociais anteriores antes do UFC 306.

Parece que a mesma coisa começou a acontecer no começo da luta, mas Dvalishvili riu por último depois de anular amplamente os golpes de O’Malley e dominar a maior parte da luta para vencer por decisão unânime.

“Os lutadores estão lá para falar mal, para construir a luta, fazer suas coisas, quer gostem um do outro, não gostem um do outro, não acho que seja um lugar para os treinadores entrarem”, disse Wood. “Tim estava fazendo algumas coisas antes, como nas pesagens, ele estava falando merda para Merab na câmera, dizendo coisas e isso é bom. Se você realmente sente que precisa dessa vantagem mental e, especialmente, você pode ver o quão frágil Sean era e o quão rápido ele quebrou, talvez eles precisem.

“Mas como eu disse, não tenho nada contra Tim. As táticas, eu não faria isso, não preciso do brilho. Não preciso ser o cara na frente do meu lutador querendo chamar atenção. Não estou dizendo que é isso que Tim faz, mas sim, acho que é bem ridículo. Tive que puxar Merab de volta e dizer ‘escute, não importa o que ele diz. Obviamente ele não está treinando seu lutador muito bem de qualquer maneira, você não quer ouvir o que ele tem a dizer.’ É uma dessas coisas em que tento ficar de fora. Não quero me envolver nisso.”

Embora Wood tivesse plena confiança de que Dvalishvili iria vencer O’Malley na luta, ele sabia muito bem que o MMA é um esporte imprevisível, onde tudo pode acontecer.

É uma das razões pelas quais ele prefere se concentrar totalmente em seu lutador em vez de gastar muito tempo tentando derrubar um oponente, porque ele sabe que isso pode acabar te prejudicando — uma lição que Welch pode estar aprendendo agora.

“Tim postou algumas coisas ou algo assim — é por isso que eu não falo merda antes das lutas”, explicou Wood. “Porque você não sabe o que vai acontecer e então você parece um idiota depois de ter dito todas essas coisas, você falou merda para um lutador e seus lutadores falaram toda essa porcaria e então, de repente, você leva uma surra e então é meio que como você se sente agora e não se sente tão bem assim.

“Aprendi ao longo dos anos a manter a boca fechada e deixar os lutadores fazerem o que querem.”

Quanto a Welch tentar gritar instruções para um lutador adversário, Wood definitivamente não segue essa estratégia, mesmo que ela não funcione.

Na mesma situação no ano passado, Sterling alegou que nem ouviu Welch gritando com ele durante a luta, então qualquer tática que estivesse sendo empregada não funcionou. Ainda assim, Wood simplesmente não vê necessidade de os treinadores se envolverem nesse nível, especialmente quando isso pode vir em detrimento do seu próprio lutador.

“A tática de treinar outro lutador, gritar com um lutador, eu não respeito isso ou acho que seja uma coisa boa, mas mais poder para quem faz”, disse Wood. “Tim é um bom treinador. Ele ainda está surgindo, aprendendo a fazer suas coisas, e eu desejo a ele a melhor das sortes e não tenho nenhuma rixa pessoal com ele, mas terei depois do fato, depois que meu lutador acabar com o seu lutador e taticamente é isso e aquilo. Mas houve coisas ditas antes, eu não me importo em voltar e dizer ‘ei, como isso acabou?’

“Nós somos os caras por trás dos caras. Estamos lá para apoiar aquele cara e o que ele precisa. Não é sobre nós. Não preciso que meu nome seja mencionado, trazido à tona de nenhuma forma ou maneira. Para a luta, se eu receber algum tipo de elogio ou algo assim por causa de uma performance, isso é ótimo, eu aceito, mas não estou procurando me colocar nessas situações.”

Agora que o trabalho está feito, Wood não vê necessidade de continuar algum tipo de rivalidade com Welch ou O’Malley, mas não espere ouvi-lo gritando instruções para qualquer lutador adversário. Em vez disso, Wood promete deixar seus lutadores lidarem com isso sozinhos.

“Não é algo que eu vá discutir com ele”, disse Wood. “Mas estou confiante o suficiente no lutador que estamos colocando na luta para não ter que falar nada. Eles vão falar por mim.”