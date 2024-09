O vencedor do Oscar Russell Crowe se une ao ONE Championship para um novo filme baseado em MMA

O vencedor do Oscar Russell Crowe está migrando para o MMA para um novo filme que também inclui uma parceria com o ONE Championship.

O filme intitulado A Besta em Mim estrelas Daniel MacPherson (Uma Dobra no Tempo, Fundação, Infinito) como um ex-lutador de MMA desempregado que sofre uma tragédia pessoal envolvendo seu irmão. Com a ajuda de um treinador veterano interpretado por Crowe, ele parte para vingar seu irmão saindo da aposentadoria para competir pelo ONE.

A Variety foi a primeira a relatar a notícia.

O filme, dirigido por Tyler Atkins, está pronto para levar a produção para o exterior com planos de filmar no próximo card ONE Friday Fights em 24 de janeiro, na Impact Arena de Bangkok, Tailândia. Além da ação de MMA sendo filmada durante o evento, o card do ONE Championship também serve como pano de fundo para outras cenas que acontecem durante a semana de luta.

O CEO da ONE, Chatri Sityodtong, também deve aparecer na produção junto com lutadores selecionados do elenco.

“Estou emocionado por fazer parceria com o elenco repleto de estrelas e a equipe de produção por trás A Besta Em Mim”, disse Sityodtong em uma declaração. “Estou confiante de que a ONE é a melhor plataforma para ajudar a contar sua história de coragem, perseverança e determinação.

“Mal podemos esperar para receber toda a equipe deles em Bangkok na semana de luta ONE Friday Fights em janeiro.”

Além de estrelar o filme, Crowe, que levou para casa o Oscar de Melhor Ator em 2001 por seu papel em Gladiadorna verdade co-escreveu o roteiro de A Besta em Mim ao lado de David Frigerio depois de terem colaborado anteriormente no thriller de ação militar Terra do Mal.

A produção do filme deve começar no final de 2024 e continuar até 2025 com o evento ONE Championship da Tailândia.