O verdadeiro dono da 50ª bola de home run de Ohtani afirma que ela foi roubada

Óno dia em que o leilão começou para Shohei Ohtani50ª rebatida de bola em home run no LoanDepot Park Stadium durante o Dodgers‘ganhar contra o Miami Marlins – um fã chamado Max Matus apresentou a alegação de que ele é o legítimo proprietário da bola histórica, que deverá render milhões.

O meio de comunicação ‘Cllct’ noticiou exclusivamente Cabelo‘ conta. No vídeo que acompanha a história, o torcedor de 18 anos, vestindo camisa vermelha e branca e boné azul, afirma que a bola, lançada pelo craque japonês, foi tirada de suas mãos à força por Chris Belanskique agora reivindica a posse legal da bola.

Esta bola, conhecida como OhtaniO recorde de 50-50 de 2016 tem imenso valor histórico, pois é a primeira vez que um jogador consegue 50 home runs e 50 bases roubadas em uma temporada.

Cabelo tomou medidas legais, entrando com uma ação judicial não só contra Belanski, mas também contra seu amigo Kelvin Ramírez e a casa de leilões Goldin, que está facilitando a venda.

A ação foi movida no 11º Tribunal do Circuito Judicial da Flórida, no Condado de Dade, por um advogado John Ustalque argumenta que o caso se qualifica como agressão civil.

Matus buscando declarar propriedade

Cabeloque comemorava seu aniversário de 18 anos no estádio, também busca uma ordem judicial para declarar a posse da bola e exige um julgamento com júri para suas reivindicações, incluindo sua acusação de agressão física por Belansky.

Greg Matuspai de Max, disse ao The Times que seu filho estava “obviamente muito chateado com isso, mas está bem”.

Ele acrescentou: “Ele ficou desapontado porque tinha a bola nas mãos e alguém a roubou. Depois, todos começaram a falar sobre quanto a bola poderia valer – milhões de dólares, ou o que quer que estejam dizendo.

“Mas naquele momento, ninguém percebeu que uma criança [his son] estava tentando pegar uma bola e ela foi tirada dele à força.”

Greg Matus também compartilhou: “Estou feliz que meu filho não se machucou por causa de uma bola de beisebol”.