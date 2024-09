O vídeo viral de Caitlin Clark mostrando suas habilidades incríveis em outro esporte popular provavelmente irritará Sheryl Swoopes

EUNa história do esporte, são poucos os atletas que se destacam em mais de um esporte e, embora se tornem estrelas em um, eles poderiam muito bem ter sido estrelas em outro. Existem vários casos, como o de Usain Bolt, talvez o maior velocista da história, que originalmente era jogador de futebol da seleção australiana Marinheiros da Costa Centralonde durou 8 semanas.

Um dos casos mais famosos é o de Michael Jordan, que depois de ganhar três campeonatos com o Chicago Bulls, assinou na MLB com o Chicago White Sox em 1994, embora tenha retornado à NBA um ano depois. Outro caso é o do lendário John Elway, que além de suas habilidades no futebol, também foi um grande jogador de beiseboltanto que em 1981 foi selecionado pelo New York Yankees, pelo qual jogou na Liga New York-Penn em 1982.

O incrível vídeo do gol de Caitlin Clark ressurge

E o caso mais recente é o da sensação novata Indiana Fever e o maior artilheiro da história do basquete universitário: Caitlin Clark. Algumas horas atrás, um vídeo antigo se tornou viral no qual ela demonstra que também tem grandes habilidades no futebol.

A jornada de Caitlin Clark de estrela do futebol do ensino médio a fenômeno da WNBA é uma prova de seu incrível talento atlético e versatilidade. Com apenas 22 anos, ela já é uma das jogadoras mais eletrizantes da WNBA, liderando a Indiana Fever com a mesma intensidade e habilidade que a tornaram uma lenda do basquete universitário. Mas nem sempre ficou claro que o basquete seria seu caminho -Clark estava igualmente impressionante no campo de futebol durante seu tempo na Dowling Catholic High School em Iowa.

Clark era um atacante fenomenal

Como calouro, Clark era um atacante de destaque, marcando 23 gols em apenas 13 jogoso que lhe rendeu uma vaga no time All-Iowa da Classe 3A de 2017. Fãs que a viram dominar a quadra de basquete talvez não se surpreenda ao saber de suas proezas no futebol.

Um fã até postou um vídeo nas redes sociais de Clark marcando um gol no colégio, com a legenda: “Ela realmente continua sendo atacada em duplaum aceno para sua habilidade de prosperar mesmo quando confrontada com intensa pressão defensiva. O jogo de pés, agilidade e visão de Clark — qualidades que a tornam tão perigosa na quadra de basquete — podem provavelmente remonta aos seus dias de futebol.

A habilidade de Clark de ver o chão, armar companheiros de equipe e quebrar defesas é um resultado direto de seus instintos afiados, aprimorados tanto no campo de futebol quanto na quadra de basquete. Como jogadora universitária de dois esportes, ela conseguiu se destacar em ambas as áreas até seu primeiro ano, quando ela mudou totalmente seu foco para o basquete. Daquele ponto em diante, sua carreira no basquete decolou, culminando com ela se tornando uma das atletas mais comentadas do esporte feminino.

A decisão de Clark de se concentrar no basquete valeu a pena de forma espetacular. Sua carreira universitária em Iowa foi nada menos que lendária — liderando a nação em pontuação e assistências, quebrando recordes e levando seu time para a Final Four. Ela levou esse ímpeto para a WNBA, onde continuou a deslumbrar com sua pontuação, habilidade de jogo e liderança em quadra.

Não é de se espantar que as pessoas sejam tão atraídas por Clark. Seja no campo de madeira ou de futebol, ela sempre se destacou. Enquanto ela leva a Indiana Fever para os playoffs, seu atletismo, combinado com sua motivação competitiva, estará em plena exibição para todos verem. O mundo está testemunhando a ascensão de uma atleta geracional. E isso provavelmente irritará Sheryl Swoopes… de novo.