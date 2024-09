O vocalista do Slaughter to Prevail, Alex Terrible, assina com o BKFC, estreia prevista para dezembro

Do mosh pit à luta corpo a corpo.

O vocalista do Slaughter to Prevail, Alex Terrible — nome verdadeiro Aleksandr Shikolai — está largando o microfone e se preparando para dar as mãos após assinar para lutar com o BKFC.

O cantor de deathcore nascido na Rússia deve estrear com a promoção de luta bare-knuckle antes do fim do ano, com planos de voltar sua atenção para o treinamento depois que sua banda encerrar sua turnê atual em setembro. Ele anunciou a notícia via Full Send MMA, com oficiais do BKFC confirmando a notícia para o MMA Fighting.

“Eu sou apenas um músico, não sou um lutador, não sou um esportista, ou algo assim”, Terrible disse. “Eu sou apenas um cara normal que cresceu nas ruas. Você chama isso de bairro. Na Rússia, se você cresce em uma vila, é bairro. Então eu encontrei uma academia de boxe, eu me encontrei nessa porra de boxe, uma nova paixão.”

Embora nada esteja definido ainda, Terrible deve estrear no BKFC em dezembro.

A cantora de 30 anos, que ganhou destaque fazendo covers no YouTube, mencionou um influenciador social que virou lutador como um possível primeiro oponente, mas nenhum acordo foi fechado ainda para torná-lo oficial.

“Ainda não sabemos o oponente. Ouvi falar de um nome, Bryce Hall”, Terrible disse. “Realmente não me importa quem será.

“Eu só quero lutar e não tenho nada a perder porque sou músico. Se me colocarem contra um lutador e se eu o nocautear, ótimo. Se ele me nocautear, eu não ligo. Eu só quero fazer uma boa luta e mostrar o que tenho no meu coração. É isso.”

Sua banda Slaughter to Prevail é uma das bandas de heavy metal que mais cresce na indústria atualmente, com mais de 1,1 milhão de ouvintes em média por mês no Spotify.