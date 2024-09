Obra de contenção intermediada pelo Ministério Público atinge fase conclusiva em barreira no Jacintinho

O deslizamento da barreira era um problema antigo e que deixava os moradores do residencial Bella Vista, no bairro do Jacintinho, em Maceió, em estado de preocupação constante, levando-os a pedir intervenção do Ministério Público de Alagoas (MPAL). As iniciativas institucionais ocorreram por meio da Promotoria de Justiça de Urbanismo e a Secretaria Municipal de infraestrutura (Seminfra) assumiu o compromisso de executar uma contenção definitiva, estando a última fase em andamento.

À época, os engenheiros da Seminfra explicaram que uma falha no sistema de drenagem era a responsável por toda erosão constatada. Além do pânico instalado entre as famílias, ele também se estendia em quem trafegava nas imediações, visto o deslizamento já ter exigido intervenção da via e chegado a atingir um veículo. Até ser apresentado um projeto definitivo de contenção, no local sempre eram feitos paliativos com lonas.

O promotor de Justiça Jorge Dória acompanha o processo de evolução e acredita que agora o problema, de fato, será solucionado.

“O Ministério Público atendeu à solicitação dos moradores, entendeu o pânico gerado, afinal a barreira é nos fundos do residencial, convocou reunião com a Seminfra e pediu que ela elaborasse um projeto com o intuito de solucionar o problema. Na ocasião foi assegurado que não havia riscos iminentes ou graves, assumiram o compromisso de paulatinamente resolver a situação e vimos agora que estão concluindo o que foi prometido, para o bem de todos. Tanto quem mora quanto quem passa pelo local. E o Ministério Público cumpriu mais uma vez seu dever de ouvir e proteger o cidadão”, declara o promotor.