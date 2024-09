Obras de pavimentação asfáltica avançam para outras ruas do Jardim São Francisco em Penedo

Os moradores das ruas do loteamento Jardim São Francisco, que ligam a Avenida Antônio Cândido Toledo à Rua Tenente Eulógio Bispo, onde está localizada a Unidade de Pronto Atendimento de Penedo, depois de muitos anos, agora poderão viver longe da poeira no verão e da lama no inverno.

Isso porque, graças à parceria firmada entre o governador Paulo Dantas e o prefeito Ronaldo Lopes, as obras de pavimentação asfáltica, que se iniciaram na Rua A, situada ao lado do novo Supermercado Vital, se estenderam também para as outras ruas do loteamento, tornando em realidade um sonho de décadas.

Por muitos anos, os moradores desse loteamento, assim como de outras localidades de Penedo, se sentiam abandonados pelo poder público. Apesar de serem importantes artérias da parte alta da cidade, essas ruas ficavam praticamente intransitáveis no período chuvoso. Agora, o compromisso do governador Paulo Dantas com Penedo tem mudado essa realidade e transformado a vida dos moradores desse loteamento e de outros que começam a receber a atenção devida.

“É com grande satisfação que celebramos mais uma conquista para o povo de Penedo. A pavimentação das ruas do loteamento Jardim São Francisco é fruto de uma parceria sólida entre a prefeitura e governo do estado, que sempre demonstrou grande compromisso com o desenvolvimento da cidade. Trabalhamos juntos, de mãos dadas, para trazer melhorias que impactam diretamente a qualidade de vida dos moradores”, declarou Ronaldo Lopes.

“Essa união entre estado e município é fundamental para que possamos realizar obras como essa, que transformam realidades e proporcionam dignidade às famílias. Continuaremos firmes nesse caminho, levando progresso para todos do nosso município”, complementou o chefe do Executivo municipal.

As obras seguem em ritmo acelerado, com a preparação do solo para receber a primeira camada de asfalto, mudando de forma definitiva a vida de dezenas de famílias.