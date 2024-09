Observação de ações da WNBA: quem está em alta e quem está em baixa à medida que os playoffs se aproximam

O que antes era uma das revanche mais esperadas da temporada de 2024 está parecendo um pouco diferente.

No domingo, o Las Vegas Aces enfrentará o time que derrotou em seu caminho para um segundo título consecutivo da WNBA, o New York Liberty (16h00 horário do leste dos EUA, ESPN). Mas com duas semanas restantes na temporada regular, parece menos uma futura revanche das finais da WNBA e mais uma possível prévia das semifinais.

Para recapitular como chegamos aqui: O Liberty caiu para o Aces por 3 a 1 nas finais muito aguardadas do ano passado, mas este ano é o New York no topo. O New York foi classificado como o número 1 da liga durante a maior parte da temporada e é dono da série de temporada regular do time por 2 a 0, derrotando o Las Vegas por uma margem média de 10 pontos.

Se Nova York tem tido uma tendência ascendente durante toda a temporada, os Aces têm estado numa montanha-russa, com a sua defesa em particular a frustrar a treinadora Becky Hammon. Eles não têm jogado ao nível que vimos em 2022 ou 2023, e atualmente estão em quarto lugar na classificação e na classificação líquida (+5,8). No entanto, depois de perder cinco de sete, eles entram no fim de semana tendo ganho três seguidas.

A ESPN Analytics dá a Las Vegas 65% de chance de ganhar uma quarta vaga, o que provavelmente significaria que teria que enfrentar o Liberty por uma vaga nas finais.

Ambas as equipes já garantiram vagas na pós-temporada, então a disputa de domingo é em grande parte sobre sustentar o ímpeto. O Liberty, sem dúvida, estará em alta se varrer os Aces na temporada regular. Las Vegas, enquanto isso, ganharia um grande impulso de confiança ao derrotar Nova York — no Brooklyn, nada menos.

Com o Liberty avançando bastante no segundo tempo e os Aces torcendo por alguma estabilidade e consistência — liderando um fim de semana cheio de jogos intrigantes — aqui estão mais tendências da liga para monitorar nas duas últimas semanas da temporada regular.

UP: Arremessos de 3 pontos de Breanna Stewart

A única crítica real à sólida temporada da atual MVP Breanna Stewart foram seus arremessos de três pontos: a menor porcentagem de sua carreira, 22,9% antes das Olimpíadas, em comparação com pelo menos 33,3% em cada uma de suas sete temporadas anteriores na WNBA.

Desde que voltou do intervalo, no entanto, Stewart está acertando 44,4% (essa é a melhor marca para o Liberty depois dos 51,6% de Leonie Fiebich). Ela também é a maior pontuadora do time nos últimos nove jogos (22,7 PPG), incluindo um par de esforços de 32 pontos.

Se Stewart conseguir manter esse nível de arremessos, o primeiro colocado Liberty será muito mais imbatível na pós-temporada.

Breanna Stewart impressiona com 32 pontos contra Storm Breanna Stewart brilha com 32 pontos na vitória do Liberty sobre o Storm.

PARA BAIXO: Jackie Young pós-Olimpíadas

As dificuldades dos Aces nesta temporada não recaem sobre uma jogadora, mas a produção recente de Young é um tanto preocupante. Ela teve uma média de 18,5 pontos por jogo com 45% de aproveitamento nos arremessos no primeiro tempo, abaixo da melhor eficiência da carreira do ano passado (52,3%), mas ainda sólida.

Desde as Olimpíadas, no entanto, ela caiu para 12,1 pontos por jogo com 35,8% de aproveitamento nos arremessos. Hammon a segurou para descansar em um jogo recentemente, dizendo que ela estava “machucada” de Paris, o que pode explicar a queda de Young.

Ainda assim, seu declínio acentua como o backcourt dos Aces tem sido menos eficiente nesta temporada do que no ano passado, e por que A’ja Wilson teve que carregar o time. Se Las Vegas quiser esse tricampeonato, Young precisará retornar à sua forma do início da temporada.

BAIXO: O Seattle Storm, ofensivamente e defensivamente

Depois de formar um supertime na offseason, o Storm ostentou a terceira melhor classificação líquida para começar o verão (+8,5), então adicionou Gabby Williams após a pausa olímpica. Mas após a derrota de quinta-feira para o Liberty, eles estão 3-6 pós-Olimpíadas.

A defesa deles não tem sido tão forte quanto na primeira metade da temporada, e seu ataque pode sofrer com a falta de profundidade e ineficiência de três pontos (os armadores Skylar Diggins-Smith e Jewell Loyd estão arremessando apenas 26,6% e 27,6% de três pontos, respectivamente).

Seattle não tem sido uma máquina ofensiva nesta temporada, então qualquer impulso que receber dessa parte de Williams ou outros seria bem-vindo. De qualquer forma, deve redescobrir sua destreza defensiva e tentar vencer jogos com isso.

UP: Jogo decisivo do Indiana Fever

Uma característica subestimada do recorde de 7-1 do Fever desde as Olimpíadas? Seu desempenho em jogos acirrados. Indiana tem seis vitórias nesta temporada em que nenhum time teve uma vantagem de dois dígitos — um a menos que o recorde de temporada única da WNBA.

Indiana também está 4-0 desde o intervalo em jogos decisivos — definidos como um jogo dentro de cinco pontos com cinco ou menos minutos restantes — e é o único time perfeito nessas situações (mínimo de três jogos) nesse intervalo. O Fever está superando os oponentes por 40-18 em minutos decisivos.

O desempenho recente é a prova de que esse jovem time aprendeu a se manter equilibrado em situações de alta pressão, o que só ajudará o Fever nos playoffs.

Caitlin Clark faz história com 28 pontos e 12 assistências na vitória do Fever sobre o Wings Caitlin Clark se torna a primeira jogadora com 25 pontos e 10 assistências em jogos consecutivos de temporada regular na história da WNBA.

UP: A emergência de Satou Sabally

Sem Sabally na primeira metade da temporada, a classificação líquida de -9,7 do Dallas Wings foi a pior da liga. Ela deu vida a um time que agora não está totalmente fora da corrida dos playoffs, com média de 19,5 pontos, 6,5 rebotes, 4,4 assistências e 1,6 roubos de bola por jogo. Sua eficiência de 3 em particular (48,9%) tem sido impressionante, e o ataque do Wings na segunda metade está entre os três primeiros, 108,7.

Para que Dallas consiga uma recuperação significativa e garanta a vaga final nos playoffs, será necessário que Sabally seja espetacular, junto com o resto das três grandes jogadoras dos Wings: Arike Ogunbowale e Natasha Howard.

Satou Sabally com o And-1! Satou Sabally com o And-1!, 30/08/2024

BAIXO: Eficiência ofensiva do Atlanta Dream

Embora as lesões de Jordin Canada e Rhyne Howard tenham prejudicado o Dream no primeiro tempo, eles estão apenas 4-5 desde a pausa olímpica, vencendo apenas um dos últimos seis jogos com uma classificação ofensiva de 10º naquele período. Terça-feira foi uma ótima oportunidade para Atlanta superar o Chicago Sky, seu principal concorrente pela vaga final do playoff. Em vez disso, caiu para o Phoenix Mercury, que estava com poucos jogadores.

O ataque de Atlanta não tem sido confiável, mas está arremessando 40,0%, o pior da liga, do chão após as Olimpíadas. A máquina de duplo-duplo Tina Charles precisa de mais ajuda da quadra de defesa inicial, que está acertando coletivamente apenas 36% de seus arremessos desde as Olimpíadas. Para garantir uma corrida na pós-temporada, esses números devem melhorar.

Mercury faz isso em ambas as pontas da quadra Mikiah Herbert Harrigan bloqueia o chute de Allisha Gray, e o Mercury capitaliza do outro lado quando Natasha Mack marca.

Outros jogos para assistir

Dallas Wings no Atlanta Dream

Sexta-feira às 19h30 ET, ION

Ambos ainda estão na disputa dos playoffs e encararão este jogo como um jogo obrigatório. O Dream subiu na classificação com uma sequência de três vitórias em agosto e estava pronto para a oitava colocação, mas desde então perdeu cinco de seis. Não descarte os Wings, no entanto, com a forma como seu ataque tem se mostrado recentemente.

Las Vegas Aces no Connecticut Sun

Sexta-feira às 19h30 ET, ION

Os Aces estão 1-0 na série desta temporada, mas o Sun não tinha Marina Mabrey para aquele jogo de junho. Com Connecticut tentando lutar contra Minnesota pela segunda vaga e Las Vegas duelando com Seattle pela quarta vaga, fique de olho neste e no encontro final em 15 de setembro.

Minnesota Lynx na febre de Indiana

Sexta-feira às 19h30 ET, ION

O Lynx e o Fever estão empatados no segundo melhor recorde desde meados de junho, com 15-6. Eles dividiram até agora suas séries da temporada, com ambos os jogos em Minneapolis. Eles também perderam apenas uma vez desde a pausa olímpica — Indiana vindo nas mãos de Minnesota. Uma vitória do Fever na sexta-feira provaria que eles podem competir com os melhores da liga e ser uma ameaça para uma virada no playoff da primeira rodada.