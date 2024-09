Observação de novatos do Fantasy Football: Nix, Nabers e Odunze brilham

Então, quais informações estatísticas você deve saber e quais novatos merecem sua atenção daqui para frente?

Nix completou 69,4% de seus passes e acumulou 19,3 pontos de fantasia, o recorde da temporada, contra os Buccaneers. Ele também marcou seu segundo touchdown terrestre na carreira, ambos antes de lançar seu primeiro TD de passe. Uma lição importante deste jogo é que Nix prospera quando obtém proteção adequada de sua linha ofensiva. Ele foi pressionado em apenas 25,6% de seus 39 dropbacks. Nix ainda está no radar do QB3 para a Semana 4 contra os Jets, mas ele pode ser uma opção sólida de streaming em formatos Superflex mais profundos contra os Raiders na Semana 5.

Williams teve sua melhor performance da temporada contra os Colts no domingo, lançando para um recorde de novato dos Bears de 363 jardas de passe. Embora isso tenha marcado seu segundo jogo consecutivo com duas interceptações, ele ainda conseguiu marcar 17,3 pontos de fantasia. No entanto, ele lutou com passes lançados de 15 jardas ou mais, lutou quando pressionado e lutou quando blitzed. Também não ajuda Williams que ele teve 20 lançamentos fora do alvo até agora nesta temporada. Olhando para o futuro, ele tem um confronto favorável contra os Rams na Semana 4 e está definitivamente no radar do QB2.

Isto será atualizado após o jogo de Daniels na segunda-feira à noite.

Maye fez sua estreia na NFL no final da derrota arrasadora dos Patriots para os Jets, substituindo o veterano Jacoby Brissett. Nova York pressionou os Patriots em 49% de seus drop backs na quinta-feira à noite, a maior taxa em qualquer jogo desta temporada. Poderia haver uma mudança na Nova Inglaterra? Brissett tem lutado, com média de apenas 7,50 pontos de fantasia por jogo. Mantenha Maye na sua lista de observação enquanto os Patriots vão para São Francisco na Semana 4.

Isto será atualizado após o jogo do Penix na noite de domingo.

Melhor desempenho

Bucky Irving, Tampa Bay Buccaneers (32,8% escalado, 2,8% titular)

A defesa dos Broncos fechou o ataque dos Buccaneers, mas uma lição importante foi Irving liderando Tampa Bay com nove tentativas de corrida, em comparação com as seis de Rachaad White. Irving também superou White em pontos de fantasia (11,4 vs. 8,5). Até agora nesta temporada, Irving tem 25 tentativas de corrida para 154 jardas, enquanto White tem 31 para apenas 67. Parece apenas uma questão de tempo até que Irving receba mais toques. Se ele estiver disponível, pegue-o antes que Tampa Bay enfrente os Eagles.

Mantenha-os na lista

Braelon Allen, New York Jets (28,0% escalado, 3,0% titular)

Allen liderou o backfield dos Jets com 55 jardas de corrida, o recorde da carreira, contra os Patriots na quinta-feira à noite. Ele também teve 14 toques, o recorde da carreira. Allen jogou 21 snaps, em comparação com os 21 de Breece Hall, em um jogo em que os Jets estavam firmemente no controle. No entanto, Hall (22) correu mais rotas do que Allen (6). Também vale a pena mencionar que Allen (2,6) está gerando mais jardas após contato por tentativa de corrida do que Hall (2,0) na temporada. Allen parece que pode ter valor independente, especialmente em jogos em que os Jets são grandes favoritos. Ele só está escalado em 28,0% das ligas da ESPN.

Trey Benson, Arizona Cardinals (36,9% escalado, 0,9% titular)

Os Cardinals se viram jogando atrás na maior parte do jogo, o que limitou Benson a apenas duas tentativas de corrida. Em comparação, James Conner teve nove tentativas de corrida. Se Conner acabar perdendo tempo, Benson pode entrar e lidar com uma parte significativa da carga de trabalho, tornando-o uma opção sólida de RB2. Ele definitivamente vale a pena ficar no seu banco se estiver disponível na sua liga. Lembre-se, Conner teve 19 ou mais toques em dois de três jogos nesta temporada.

Jonathon Brooks, Carolina Panthers (65,9% escalado)

Brooks continua na lista PUP/NFI enquanto se recupera da ruptura do ligamento cruzado anterior que sofreu em novembro passado no Texas, então ele ficará fora por pelo menos os quatro primeiros jogos. No entanto, o ataque dos Panthers mostrou alguma vida contra os Raiders com Andy Dalton como quarterback. Isso é encorajador para aqueles com Brooks em sua posição de IR. Chuba Hubbard teve um jogo de destaque, terminando com 26 toques e 27,9 pontos de fantasia. Isso faz você se perguntar o que Brooks poderia alcançar neste ataque quando ele retornar.

Outros para assistir

Jaylen Wright, Miami Dolphins (15,7% escalado)

O ataque dos Dolphins teve dificuldades sem Tua Tagovailoa e passou a maior parte do jogo jogando atrás. Wright só teve duas tentativas de corrida, enquanto De’Von Achane lidou com 14 toques e Jeff Wilson Jr. conseguiu três. Lembre-se, Raheem Mostert estava inativo. Para Wright se tornar relevante na fantasia, ele precisará que Achane e Mostert percam algum tempo.

Blake Corum, Los Angeles Rams (33,7% escalado)

Corum não viu nenhum toque contra os 49ers; era tudo sobre Kyren Williams, que acumulou 26 toques e marcou 31,6 pontos de fantasia na vitória de retorno de Los Angeles. A relevância de Corum na fantasia realmente depende da disponibilidade de Williams. Mantenha o novato na sua lista de observação.

Escolhas do editor

MarShawn Lloyd, Green Bay Packers (12,9% escalado)

Os Packers colocaram Lloyd na reserva de lesionados e contrataram o running back Chris Brooks do elenco de treino no início desta semana para adicionar profundidade. Lloyd ficará fora por pelo menos quatro semanas, provavelmente retornando na Semana 7 contra o Houston Texans. Emanuel Wilson é agora o running back nº 2 dos Packers, terminando com 14 toques e 16,5 pontos de fantasia no domingo contra o Tennessee Titans. Por enquanto, Lloyd pertence à sua lista de observação, não ao seu elenco de fantasia.

Kimani Vidal, Los Angeles Chargers (1,3% escalado)

Vidal está inativo há três jogos seguidos (decisão do técnico), mas ainda há potencial para o novato no ataque pesado de corridas dos Chargers. O caminho mais fácil para a relevância da fantasia seria se JK Dobbins ou Gus Edwards perdessem tempo. Os Chargers estão com uma média de 35,5 tentativas de corrida por jogo, e com o QB Justin Herbert agravando novamente sua lesão no tornozelo contra os Steelers, eles podem depender ainda mais do jogo terrestre na Semana 4 contra os Chiefs. Mantenha Vidal na sua lista de observação.

Carson Steele, Kansas City Chiefs (57,8% escalado)

Isto será atualizado após o jogo de Steele na noite de domingo.

Ray Davis, Buffalo Bills (9,6% escalado)

Isto será atualizado após o jogo de Davis na segunda-feira à noite.

Receptores largos

Melhores desempenhos

Malik Nabers, New York Giants (97,0% escalado, 75,8% titular)

Nabers tem sido um sucesso entre os gerentes de fantasy nesta temporada, acumulando mais de 12 alvos e mais de 25 pontos de fantasy em jogos consecutivos. Ele até fez história contra os Browns no domingo, se tornando o primeiro jogador com 20 recepções e três touchdowns de recepção em seus três primeiros jogos. Você pode contar com ele como um WR1 de baixo custo indo para a Semana 4 contra os Cowboys.

jogar 0:45 Como os gerentes de fantasy devem avaliar Rome Odunze na Semana 4? Matt Bowen considera Rome Odunze um WR3 sólido para os Bears na Semana 4 se Keenan Allen estiver fora.

Rome Odunze, Chicago Bears (68,9% escalado, 5,8% titular)

Odunze estabeleceu um recorde na carreira em alvos (11), recepções (6), jardas recebidas (112) e pontos de fantasia (23,4) contra os Colts no domingo. Ele até marcou seu primeiro touchdown. Odunze terminou com 19,1 pontos de fantasia. Ele correu quase tantas rotas quanto DJ Moore nesta temporada e seu relacionamento com Caleb Williams é inegável. Odunze se encontrará no radar flex em formatos mais profundos contra os Rams na Semana 4.

Marvin Harrison Jr., Arizona Cardinals (99,3% escalado, 92,1% titular)

Harrison teve um desempenho sólido de fantasia contra os Lions, embora os Cardinals tenham caído como um time. Ele teve oito ou mais alvos e marcou 17 ou mais pontos de fantasia em dois jogos consecutivos. Os Cardinals enfrentam os Commanders em casa na Semana 4, e sua defesa está na metade superior para pontos de fantasia permitidos para wide receivers. Harrison continua sendo um sólido WR1 de baixo escalão daqui para frente.

Mantenha-os na lista

Ladd McConkey, Los Angeles Chargers (79,5% escalado, 13,4% titular)

McConkey teve seis alvos e 7,4 pontos de fantasia contra os Steelers, trabalhando principalmente no slot. Sua contagem de snaps e rotas de corrida foram semelhantes às de Quentin Johnston, mas é difícil confiar nele em escalações de fantasia com os Chargers dependendo muito da corrida. Justin Herbert também agravou sua lesão no tornozelo direito, o que pode levar a uma dependência ainda maior dos running backs JK Dobbins e Gus Edwards. Ele é melhor como uma opção flexível em ligas mais profundas para a Semana 4 contra os Chiefs.

Xavier Worthy, Kansas City Chiefs (91,7% escalado, 36,4% titular)

Será atualizado após o jogo de Worthy na noite de domingo.

Brian Thomas Jr., Jacksonville Jaguars (78,4% escalado, 14,4% titular)

Será atualizado após o jogo de Thomas na segunda-feira à noite.

Keon Coleman, Buffalo Bills (74,2% escalado, 7,0% titular)

Será atualizado após o jogo de Coleman na segunda-feira à noite.

Outros para assistir

Jalen McMillan, Tampa Bay Buccaneers (3,7% escalado)

A história continua a mesma para McMillan contra os Broncos. Ele está jogando tantos snaps e executando um número similar de rotas quanto Mike Evans e Chris Godwin, mas McMillan não está conseguindo os alvos. Com Evans e Godwin comandando uma parcela tão alta de alvos, é difícil para McMillan ser relevante na fantasia, a menos que um deles perca tempo. Mantenha-o na sua lista de observação.

Ja’Lynn Polk, New England Patriots (19,5% escalado)

A rotação de wide receivers dos Patriots ainda está no ar. Eles tiveram seis recebedores ativos contra os Jets na quinta-feira à noite. Polk jogou menos snaps e correu menos rotas do que Demario Douglas e KJ Osborn. Ele viu apenas seis alvos e tem 31 jardas de recepção nesta temporada. Os Patriots estão perto do fundo da liga em tentativas de passe e jardas de passe. A relevância de Polk na fantasia é difícil de ver, a menos que isso mude. Por enquanto, apenas mantenha-o na sua lista de observação.

Xavier Legette, Carolina Panthers (20,0% escalado)

O ataque dos Panthers pareceu mais afiado com Andy Dalton no centro em vez de Bryce Young em seu jogo contra os Raiders. Legette teve três alvos, marcando 6,2 pontos de fantasia depois de não ter sido alvo de nenhum na Semana 2. Isso foi uma decepção, especialmente porque os Panthers tiveram uma liderança dominante na maior parte do jogo, enquanto Diontae Johnson acumulou 122 jardas de recepção, o recorde da carreira. Agora, com a lesão no tendão de Adam Thielen, pode haver ainda mais oportunidades para Legette na Semana 4 contra os Bengals. Thielen teve cinco alvos e 13,0 pontos de fantasia antes de deixar o jogo no primeiro tempo.

Adonai Mitchell, Indianapolis Colts (20,0% escalado)

O retorno de Josh Downs impactou negativamente a contagem de snaps de Mitchell. Downs está de volta trabalhando no slot em 11 pessoas, assim como na temporada passada. Enquanto isso, Mitchell viu apenas um alvo contra os Bears. E com o QB Anthony Richardson lutando como um passador (apenas 14,9 pontos de fantasia combinados nos últimos dois jogos), Mitchell não tem muito valor de fantasia no momento. Mantenha-o em sua lista de observação por enquanto.

Luke McCaffrey, Washington Commanders (2,9% escalado)

Será atualizado após o jogo de McCaffrey na segunda-feira à noite.

Extremidade apertada

Brock Bowers, Las Vegas Raiders (94,4% escalado, 79,6% titular)

Os Raiders lutaram ofensivamente contra os Panthers. Depois de postar 8+ alvos e 12+ pontos de fantasia nas Semanas 1-2, Bowers viu apenas quatro alvos e conseguiu apenas 7,1 pontos na Semana 3. Ele perdeu algum tempo enquanto era examinado por uma concussão, mas voltou mais tarde no jogo. Olhando para a Semana 4 contra os Browns, Bowers deve estar mais envolvido e ainda pode ser confiável como um TE1 de ponta.