Odell Beckham presente na detenção de Tyreek Hill, perguntou ‘O que diabos aconteceu?’

Odell Beckham Jr. foi uma das várias pessoas que pararam para assistir Monte TyreekSeu encontro com a polícia no domingo de manhã… e como todos os outros no local, ele se perguntou em voz alta “o que diabos aconteceu?”

Confira novo vídeo da detenção de Hill, obtido por TMZ Esportes … você pode ver como o astro da NFL algemado estava sendo interrogado pelas autoridades fora do Hard Rock Stadium poucas horas antes do Dolphins vs. Jogo dos Jaguars – OBJ estava a poucos metros de distância tentando ajudar.

O wideout dos Fins – que assinou com o Miami nesta entressafra – pode ser visto conversando com o atacante defensivo Calais Campbell … quando a certa altura ele perguntou diretamente por que toda aquela comoção?

Parece que Campbell e outro homem lhe disseram que isso tinha algo a ver com excesso de velocidade… e é aí que você pode ouvir a resposta de Beckham: “Pergunte a eles se eles sabem o que é um 720S. A vadia vai rápido.”

Mais tarde no vídeo você pode ver o agente de Hill Drew Rosenhaustambém estava no local fazendo sua parte para resolver a situação.

Hill foi finalmente libertado da custódia… e jogou bem na abertura da temporada em Miami. Ele registrou sete recepções para 130 jardas e um touchdown na vitória… e após sua única viagem até a endzone, ele zombou de sua detenção com uma celebração com as mãos nas costas.

Após o jogo, ele foi questionado sobre o que aconteceu – mas ele disse que não queria comentar.

“Vamos apenas deixar o passado no passado”, disse ele.