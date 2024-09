Oficial brasileiro casado pego traindo por esposa furiosa, visto na câmera

Reproduzir conteúdo de vídeo





Um funcionário do governo no Brasil foi expulso de seu emprego confortável depois que sua esposa o flagrou traindo do lado de fora de um hotel – e a coisa toda foi filmada por um transeunte!

No vídeo, Marcelo Serrasubsecretário de Conservação e Serviços Públicos, é emboscado por sua esposa, Gabrielle Kienan … que sai furiosa de seu SUV e corre até seu carro quando está prestes a sair do Hotel Praia Grande, em Niterói – com outra mulher andando de espingarda.

Gabrielle está claramente lívida e visivelmente perturbada enquanto bate na janela do motorista e depois abre a porta. Serra finalmente sai para trocar algumas palavras tensas com sua esposa há 6 anos… que grita com ele em português: “Você arruinou minha vida, seu desgraçado!”

O clipe termina com Gabrielle em pleno colapso, gritando e até brigando com um espectador, enquanto Serra recua em seu carro para escapar.



Parece que Serra estava vivendo uma vida dupla – o meio de comunicação brasileiro Metropoles relatou que uma de suas fotos de exibição nas redes sociais apresentava um emoji de aliança de casamento com o nome de Kienan, emitindo aquela vibração clássica de “casamento perfeito”.