Ohtani faz milionário o torcedor que pegou sua histórica bola de 50 home runs: ele foi escoltado para fora do estádio

EA tarde de quinta-feira, 19 de setembro, será registrada em História da MLB como o dia em que Shohei Ohtani, do Japão fez história ao marcar seu 50º home run e fundou o clube 50-50 na história da Liga ao também ter o mesmo número de roubos de bola durante o Los Angeles Dodgers‘ vencer o Marlins de Miami em Florida City.

A questão em questão, além do trabalho espetacular do japonês, em que já tem números surpreendentes em sua primeira temporada com o Dodgers (total 51-51), é que a cobiçada bola do craque ficou com um torcedor que estava na arquibancada e que, a princípio, se recusou a devolvê-la ao time e ao jogador.

Essa bola tem um significado muito especial no mundo do beisebol, já que a quantidade de dinheiro Ohtani poderia ser o suficiente para colocá-lo no Hall da Fama, mas agora terá um valor muito alto se o novo proprietário decidir leiloá-lo ou vendê-lo a um colecionador.

Esse Marlins de Miami fã tomou uma decisão diferente da mulher que agarrou a bola para A primeira casa de Ohtani correr no dia 4 de abril durante o Dodgers‘ Vitória por 5 a 4 sobre o Gigantes no Estádio Dodger.

Naquela noite, a mulher concordou em fazer uma troca com o clube para levar a bola até o jogador, e em troca ela recebeu uma bola, dois chapéus, um taco e Presença de Ohtani na negociação.

Números de milhões de dólares

Os antecedentes milionários de uma ocorrência semelhante de uma bola premiada têm cifras espetaculares, algo que o torcedor que teve a sorte de pegar a bola nas arquibancadas do LoanDepot Park levaria em consideração, se decidisse colocá-la à venda e não guardá-la como lembrança.

Para dar apenas alguns exemplos dos valores que o cobiçado “brinde” detinha Marlins de Miami fã pode buscar, Juiz ArãoA 62ª bola de home run foi vendida por US$ 1,5 milhão em um leilão em 2022.

Três milhões de dólares foram pagos em 1998 por Marca McGwire70º home run da equipe. Dominicano Albert Pujols‘ A 700ª bola de home run em 2022 foi vendida por US$ 360.000.