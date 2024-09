Ole Gunnar Solskjaer aberto ao retorno do Man United apesar da demissão

Ole Gunnar Solskjaer disse que “diria sim todos os dias da semana” se o Manchester United pedisse para retornar a Old Trafford como técnico.

Solskjaer, de 51 anos, está fora do comando desde que foi demitido pelo United em novembro de 2021, após quase três anos no cargo, tendo sido inicialmente contratado como técnico interino em dezembro de 2018, após a demissão de José Mourinho.

Embora Solskjaer tenha levado o United ao segundo lugar atrás do Manchester City na temporada 2020-21 impactada pelo COVID-19, o ex-técnico do Molde não conseguiu ganhar a medalha de prata como técnico e sua saída ocorreu após uma série de seis derrotas em 11 jogos em final de 2021, incluindo uma derrota em casa por 5 a 0 para o Liverpool.

Mas com o sucessor permanente Erik ten Hag agora sob pressão crescente no United, depois de apenas três vitórias em oito jogos nesta temporada, Solskjaer disse que não descartaria uma segunda passagem como técnico em Old Trafford se o clube decidir.

“Se a família [United] pergunta, eu diria sim todos os dias da semana”, disse Solskjaer em uma sessão de perguntas e respostas no Fórum Empresarial de Oslo. “Parece errado falar sobre empregos que outras pessoas têm agora, mas eu diria que sim, é claro.”

Ole Gunnar Solskjaer foi demitido pelo Man United após uma derrota por 4 a 1 para o Watford em 2021. Imagens de John Walton/PA via Getty Images

Enquanto isso, Ten Hag pediu paciência aos torcedores do United em sua entrevista coletiva na quinta-feira, antes do confronto com o Tottenham, no domingo.

“Ainda estamos trabalhando e progredindo, optamos por contratar jogadores muito jovens”, disse ele. “Acreditamos neles neste momento e também no futuro.

“Temos que construí-los. Isso leva tempo. Estou impaciente, quero seguir em frente, mas também tivemos sucesso em duas temporadas”.

Solskjaer trabalha como observador técnico da UEFA desde que deixou o United, há três anos, e o ex-internacional norueguês ajudou a compilar o relatório técnico do Euro 2024 depois de cobrir o torneio na Alemanha neste verão.

Ele está associado a um retorno à gestão de clubes da Turquia e do Oriente Médio, mas com a expectativa de que o técnico da Noruega, Stale Solbakken, deixe o cargo no final da campanha do país na Copa do Mundo de 2026, Solskjaer disse que estaria interessado em assumir o cargo nacional trabalho em equipe quando estiver disponível.

“Sou um norueguês orgulhoso e, claro, se surgir a questão, quando Ståle decidir desistir, terei todo o gosto em participar nas discussões”, disse Solskjaer. “Sou um norueguês orgulhoso e orgulhoso de onde venho.”