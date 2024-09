Oleksandr Usyk detido na Polônia; Zelensky auxilia na libertação

O campeão dos pesos pesados ​​Oleksandr Usyk foi detido na terça-feira no Aeroporto de Cracóvia, na Polônia, e posteriormente liberado após a intervenção do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, anunciou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nas redes sociais.

Uma fonte disse à ESPN que Usyk, um nativo da Ucrânia, foi detido após tentar embarcar em um voo para Valência, Espanha, onde ele deve começar os preparativos para sua revanche pelo campeonato dos pesos pesados ​​em 21 de dezembro com Tyson Fury em Riad, Arábia Saudita. Usyk e seu treinador, Sergey Lapin, tiveram o embarque negado após um funcionário da companhia aérea determinar que eles não estavam aptos a viajar, disse uma fonte.

De acordo com uma fonte, Usyk explicou que eles estavam bem para voar e estavam simplesmente exaustos de um dia de viagem de quase 14 horas de Kiev, a capital da Ucrânia devastada pela guerra, que incluiu uma viagem de 557 milhas. Entre a barreira da língua e Usyk sendo inflexível de que eles não estavam prejudicados de forma alguma, ele foi detido.

A esposa de Usyk, Katheryna, estava viajando com Usyk e Lapin. Ela postou um vídeo nas redes sociais que mostrava Usyk sendo levado algemado na ponte de embarque. Ela disse que o assunto não era “nada criminoso”.

“Ocorreu um mal-entendido”, Usyk escreveu nas redes sociais. “Foi resolvido rapidamente. Obrigado a todos que se preocuparam. Obrigado aos diplomatas ucranianos pelo suporte eficiente. E respeito à polícia polonesa por conduzir suas obrigações sem levar em conta altura, peso, alcance e trajes.”

Zelensky escreveu nas redes sociais que falou com Usyk depois que ele foi detido. Sua postagem incluía uma foto de Usyk ao lado de um oficial ucraniano.

“Fiquei decepcionado com essa atitude em relação ao nosso cidadão e campeão”, escreveu Zelensky em seu post. “Instruí o Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, e o Ministro dos Assuntos Internos da Ucrânia, Ihor Klymenko, a investigar imediatamente todos os detalhes do incidente no aeroporto de Cracóvia.

“Agora, está tudo bem, nosso campeão foi solto e não está mais detido.”

Usyk, 37, é o boxeador número 1 libra por libra da ESPN. O medalhista de ouro olímpico derrotou Fury em maio por decisão para se tornar o primeiro campeão indiscutível dos pesos pesados ​​do boxe desde 2002. Usyk deve estar no ringue em Londres no sábado para a luta pelo título de Anthony Joshua contra Daniel Dubois no Estádio de Wembley. Usyk derrotou Joshua para se tornar campeão unificado em 2021 e novamente na revanche um ano depois.