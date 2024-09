Omar Berrada, CEO do Man United: Erik ten Hag tem todo o nosso apoio

Erik ten Hag tem total apoio da nova equipe de liderança do Manchester United, de acordo com o presidente-executivo Omar Berrada.

O United ativou uma extensão de um ano no contrato de Ten Hag no verão.

Isso foi feito apesar do coproprietário do United, Sir Jim Ratcliffe, e do diretor esportivo da INEOS, Sir Dave Brailsford, terem sondado uma série de possíveis substitutos, incluindo Thomas Tuchel e Roberto De Zerbi.

Tanto Berrada quanto o diretor esportivo Dan Ashworth começaram em seus novos cargos após a decisão de dar um novo contrato ao Ten Hag.

Mas Berrada, que falava antes da derrota por 3 a 0 para o Liverpool no domingo, insistiu que o holandês tem o apoio total dos chefes do clube.

“Estamos muito felizes com essa decisão [to give Ten Hag a new contract]”, disse Berrada.

“Erik tem nosso total apoio e trabalhamos muito próximos nesta janela de transferências. Vamos continuar trabalhando muito próximos a ele para ajudá-lo a obter os melhores resultados do time.

“Ainda acreditamos em Erik? Absolutamente. Achamos que Erik é o treinador certo para nós e o apoiamos totalmente.”

Erik ten Hag foi criticado por sua gestão no Old Trafford na temporada passada. James Gill – Danehouse/Getty Images

Apesar da incerteza em torno de sua posição após a vitória na final da FA Cup sobre o Manchester City em maio, Ten Hag desempenhou um papel central no recrutamento do clube durante o verão.

Cerca de £ 200 milhões foram gastos em cinco novos jogadores, incluindo Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Leny Yoro, Joshua Zirkzee e Manuel Ugarte.

Ten Hag, que está começando sua terceira temporada no Old Trafford, pediu paciência após a derrota para o Liverpool no domingo.

Ashworth também admite que levará tempo para ver resultados, mas diz que está feliz com o time reunido durante a primeira janela sob sua orientação.

“Gosto do time, tenho que dizer”, disse Ashworth. “Eu provavelmente diria isso depois do negócio que fizemos no verão. Provavelmente já fiz 25 janelas agora e estou fazendo isso há um bom tempo.

“Eu não acho que já houve uma janela onde nós fomos, ‘Oh Deus, foi absolutamente perfeito, nós fizemos cada single in, nós fizemos cada single out que queríamos fazer’. Sempre há pedaços.

“Mas, no geral, as posições-alvo que queríamos fortalecer, os jogadores que trouxemos, a profundidade e as opções que Erik tem quando todos estão em plena forma, e que nós temos como clube, estou satisfeito com isso.”

Ashworth e Berrada fizeram parte de um verão de mudanças no United, que também incluiu a chegada de Jason Wilcox como diretor técnico e Ruud van Nistelrooy e Rene Hake como assistentes técnicos.

Isso criou mais incerteza em torno do trabalho de Ten Hag, mas Ashworth disse que rapidamente desenvolveu um bom relacionamento de trabalho com o ex-técnico do Ajax.

“Gostei muito de trabalhar com Erik nas últimas oito semanas”, acrescentou Ashworth.

“Vejo que meu trabalho é apoiá-lo de todas as maneiras possíveis, seja operacionalmente, seja com recrutamento, seja com assistência médica, seja com psicologia, seja com fluxo de treinamento, é apenas tirar o máximo disso dele para permitir que ele se concentre totalmente no campo de treinamento e no plano tático da partida para trazer sucesso ao Manchester United.”