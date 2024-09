Opções de QB dos Packers se a lesão de Jordan Love for séria

Sean Clifford completou exatamente um passe na temporada regular durante sua carreira no Green Bay Packers, um a mais do que Malik Willis fez pelo time no qual ele se juntou na semana passada.

Essas são as duas opções internas dos Packers caso a aparente lesão na perna esquerda sofrida pelo quarterback Jordan Love nos segundos finais da derrota de sexta-feira por 34 a 29 para o Philadelphia Eagles o mantenha fora do jogo da Semana 2 contra o Indianapolis Colts e além.

Clifford, que apoiou Love na temporada passada e acertou Bo Melton para uma conclusão de 37 jardas na Semana 17 contra o Minnesota Vikings na única tentativa de passe de sua temporada de novato, teria que ser promovido ou contratado do elenco de treino se os Packers quisessem seguir esse caminho. Mas os Packers não pensaram o suficiente em Clifford para lhe dar um segundo ano como QB2, e depois de uma batalha no campo de treinamento entre ele e o novato Michael Pratt, eles trocaram uma escolha de sétima rodada com os Titans por Willis em 26 de agosto.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Os Packers sentiram que Willis aprendeu o suficiente sobre o ataque em menos de duas semanas em Green Bay para servir como reserva de Love na abertura. Ele pegou os dois últimos snaps contra os Eagles após a lesão de Love. A escolha de terceira rodada de 2022 do Tennessee Titans lançou um passe incompleto e foi derrubado na jogada final do jogo. Clifford teria viajado para São Paulo com o time, mas não foi elevado à lista para o jogo.

O gerente geral dos Packers, Brian Gutekunst, optou por não contratar um reserva veterano durante a offseason porque gostou de como Clifford jogou no verão passado em sua pré-temporada de estreia e achou que o forte Pratt, uma escolha de sétima rodada da Tulane, poderia ser um bom concorrente.

Mas Clifford teve dificuldades no início do acampamento enquanto Love estava fora dos treinos esperando a extensão de seu contrato ser finalizada, e Pratt não jogou bem o suficiente para os Packers mantê-lo.

“Acho que certamente houve algumas performances decepcionantes às vezes”, disse Gutekunst após os cortes finais quando questionado sobre a competição Clifford-Pratt.

Ambos os quarterbacks não foram reivindicados em waivers depois que esses cortes foram feitos. Enquanto Clifford retornou ao time de treino dos Packers, Pratt se juntou ao time de treino do Tampa Bay Buccaneers.

Willis começou três jogos como novato dos Titans em 2022 e o Tennessee foi 1-2. Willis então apareceu em apenas três jogos como reserva para eles na temporada passada.

“Acho que uma coisa que vimos nesta pré-temporada — enquanto acompanhamos os caras nos estágios iniciais de suas carreiras — é o quanto ele progrediu no ataque jogando no pocket e fazendo jogadas dessa forma”, disse Gutekunst ao adquirir Willis.

“Mais uma vez, isso será novo para ele, e obviamente a posição de quarterback, levará um pouco de tempo. Mas, ao mesmo tempo, estou realmente animado sobre onde sua progressão o levou até agora e para onde ele irá, particularmente sob nosso grupo.”

O melhor da NFL Nation • Esforço épico para enviar Packers e Eagles para o Brasil

• Linha do tempo da notável recuperação de Goff nos Lions

• Santos urgentes no Ano 3 sob Dennis Allen

• Rams buscam vingança em Detroit

• Cowboys e McCarthy veem oportunidade em 2024

Certamente, Gutekunst nunca pensou que precisariam acelerar sua progressão para potencialmente começar na Semana 2.

A última vez que os Packers tiveram um ex-quarterback titular veterano no elenco como reserva foi em 2021 com Blake Bortles. Ele passou um tempo com os Packers (quando Aaron Rodgers pulou o programa de offseason naquele ano) e voltou ao practice squad em novembro para fazer backup de Love, que começou contra os Chiefs porque Rodgers estava fora por causa da COVID-19.

A lista de quarterbacks veteranos da NFL desempregados agora inclui Ryan Tannehill, Trevor Siemian, Kellen Mond, Nate Sudfeld, CJ Beathard e PJ Walker.

Uma lesão de Love em seu primeiro jogo desde que assinou seu contrato de quatro anos e US$ 220 milhões, que o empatou como o jogador mais bem pago da liga, é o pior cenário possível. Love pareceu sentir cãibras na parte inferior da perna durante o jogo de sexta-feira, e vários jogadores, incluindo Love, tiveram problemas com os pés e escorregaram. Não havia razão para pensar que qualquer um dos dois fatores tenha influenciado sua lesão.

“É, isso foi difícil de ver”, disse o defensive tackle Kenny Clark, do Packers, aos repórteres no Brasil. “Essa é a franquia. Espero que ele possa voltar na semana que vem e que fique bem.”