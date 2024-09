Oponente de Kevin Lee revelado para Gamebred Bareknuckle MMA 8

A estreia de Kevin Lee no Gamebred Bareknuckle MMA está oficialmente marcada.

A promoção anunciou oficialmente na terça-feira que o desafiante ao título interino dos leves do UFC enfrentará Saul Almeida no Gamebred Bareknuckle MMA 8 em 15 de novembro no Mississippi Coast Coliseum em Biloxi.

Lee, que faz seu retorno ao MMA na sexta-feira à noite pelo Lights Out Championship, está se mantendo ocupado enquanto tira as luvas pela primeira vez. Depois de se separar do UFC após 18 lutas promocionais, junto com uma parada de uma luta no Eagle FC, Lee retornou ao octógono e foi parado por Rinat Fakhretdinov em menos de um minuto no UFC Vegas 76 em julho de 2023. O “Motown Phenom” teve um desempenho de 11-8 em duas passagens pelo UFC.

Almeida é um veterano do Bellator e do WSOF, e tem 34 lutas profissionais de MMA em seu registro. O nativo de Massachusetts busca sua primeira vitória no MMA desde uma vitória por TKO no terceiro round em outubro de 2018 para a promoção regional da Nova Inglaterra AMMO Fight League.

O Gamebred Bareknuckle MMA 8 será encabeçado pela luta inaugural pelo título peso galo entre os antigos oponentes do UFC Randy Costa e Brandon Davis.