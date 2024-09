Ordem de restrição contra TikTok Star OnlyJayus rejeitada

Uma ordem de restrição solicitada contra a estrela do TikTok OnlyJayus foi dissolvida … e é o resultado de seu ex não ter comparecido à audiência, descobriu o TMZ.

Demos a notícia de que Brittany Lee Dejardo estava buscando proteção judicial contra Isabel Ávila também conhecido como OnlyJayus … alegando que seu ex ficava aparecendo em sua casa, era verbalmente abusivo e supostamente usava suas enormes contas de mídia social para repreendê-la.

Bretanha direto para o tribunal no início deste mês e pediu a um juiz uma ordem de restrição temporária… mas ela foi rejeitada na quinta-feira.

OnlyJayus disse ao TMZ no momento em que a ordem de restrição temporária foi emitida que o pedido de seu ex estava cheio de falsidades e coisas tiradas do contexto.