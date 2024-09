Oregon junta tudo em derrota rival do Oregon State

CORVALLIS, Oregon — Depois de uma semana em que o Oregon State ajudou a reviver o Pac-12 das cinzas do realinhamento da conferência, a energia no Reser Stadium no sábado, na 128ª edição da rivalidade Oregon-Oregon State — a primeira desde que os Ducks fugiram para o Big Ten — estava alta.

Mas, ao longo de 60 minutos, os Ducks esvaziaram as arquibancadas alaranjadas a ponto de esvaziá-las com uma vitória por 49 a 14, o que correspondeu mais precisamente às altas expectativas que eles tinham ao entrar na temporada.

“Adoro o fato de termos ido a um ambiente hostil e jogado dessa forma, mas esse é o nosso padrão, essa é a nossa expectativa”, disse o técnico do Oregon, Dan Lanning.

Apesar de vencer Idaho e Boise State, nada sobre as duas primeiras vitórias dos Ducks pareceu dominante ou representativo do talento que eles têm em ambos os lados da bola. Embora Lanning continuasse a reiterar que eles não se importavam com o que o barulho externo dizia sobre eles, todos vestindo verde e dourado sabiam que algo estava errado.

“Nos dois primeiros jogos, obviamente não jogamos de acordo com nosso padrão, seja para molhar os pés, novo time, como você quiser chamar”, disse o linebacker Bryce Boettcher. “Mas eu disse aos caras, eu acredito firmemente na regra dos três e neste terceiro jogo, este é o jogo em que vamos decolar. Acho que todos compraram isso e se mostraram em campo hoje.”

Enquanto Oregon continuou pregando uma combinação de paciência e confiança nas últimas duas semanas, o quarterback Dillon Gabriel estava ansioso para que seu time não entrasse em pânico, apesar do que estava acontecendo e do fato de os Ducks terem caído do terceiro para o nono lugar na última pesquisa AP Top 25.

“Vivemos em um mundo onde se não parece de uma certa maneira, há opiniões, mas também há pânico, certo?”, disse Gabriel. “E eu simplesmente amo como todos no prédio continuaram a se concentrar apenas no processo e em melhorar a cada dia, e acho que isso nos permitiu apenas jogar com confiança, jogar e nos soltar.”

Talvez tenha sido o cenário de rivalidade. Talvez tenham sido os ajustes na linha ofensiva — Oregon começou com Iapani Laloulu no centro e não rodou tanto quanto nos dois primeiros jogos — ou talvez tenha sido simplesmente Gabriel e o ataque dos Ducks precisando de tempo para se encaixar. Seja qual for o caso, os Ducks — que perderam seus dois jogos anteriores em Corvallis — se soltaram.

“Acho que respondemos algumas [questions]”, disse o edge rusher Teitum Tuioti. “É assim que esperamos jogar, então acho que é uma coisa boa. Este jogo foi bom para nós.”

Gabriel completou seus primeiros 15 passes e totalizou 291 jardas, pois teve tempo de sobra para lançar e dissecar a defesa dos Beavers. Ele foi ajudado por um jogo de corrida que acordou de seu sono com 240 jardas, incluindo quatro corridas de 20 jardas ou mais, depois de não ter nenhuma contra Idaho e Boise State.

“Não estávamos lutando contra jogadas negativas”, disse Lanning, creditando uma abordagem diferente nos treinos da semana passada. “Conseguimos ter mais atenção aos detalhes. O foco da execução provavelmente foi um pouco diferente esta semana, e acho que nossos rapazes perceberam que isso não vai acontecer por acidente.”

Jayden Limar, do Oregon, é içado no ar pelo companheiro de equipe Marcus Harper após marcar um passe para touchdown de 65 jardas de Dillon Gabriel no sábado em Corvallis. Tom Hauck/Getty Images

A defesa também se esforçou, mantendo o Oregon State (2-1) sem gols no segundo tempo, transformando o que era um jogo de apenas uma posse de bola no intervalo em uma goleada de 35 pontos que mostrou a enorme diferença de talento entre os dois programas.

“Acho que temos mais talento agora do que eles”, disse Lanning. “Dito isso, sei o quanto esse jogo significa para eles e o quanto significa para nós, mas estou realmente focado em nosso time e no que temos que fazer para continuar a melhorar.”

O significado dessa rivalidade não passou despercebido para aqueles que participaram dela no sábado. Seja um jogador como Gabriel (que jogará o jogo apenas uma vez e se lembrou de uma versão jovem de si mesmo assistindo ao companheiro havaiano Marcus Mariota participar dele), ou Tuioti (cujo pai Troy faz parte dele desde 2021 como treinador), ou o próprio Lanning, ninguém parecia querer que a mudança no cenário do futebol universitário eliminasse o confronto.

“Eu adoraria manter essa rivalidade viva”, disse Lanning. “Pessoalmente, acho que é ótimo para o estado de Oregon. Acho que é ótimo para ambas as escolas. Isso não é algo que queremos ver acabar.”

Antes do jogo, o diretor atlético do Oregon State, Scott Barnes, falou longamente sobre ser capaz de reforçar o Pac-12 de dois times com as adições anunciadas esta semana de quatro times da Mountain West Conference. Quando perguntado se manter um jogo com o Oregon era uma prioridade para Barnes e OSU, ele foi enfático.

“Gostaríamos de tentar jogar contra o Oregon em tantos esportes quanto pudermos”, disse Barnes. “Por quê? Porque faz sentido, bom senso.”

Embora esses dois times estejam programados para jogar no ano que vem em Eugene, não há planos oficiais além disso em uma rivalidade que já dura 128 edições.

“Acho que qualquer maneira que possamos manter jogos de rivalidade, acho que é importante não só para os fãs, mas também para os jogadores”, disse Gabriel. “Às vezes é divertido ouvir os fãs tagarelando com você.”