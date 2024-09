Oregon luta novamente, sobrevive contra Boise State no final do FG

EUGENE, Oregon — O histórico do Oregon ainda pode ser perfeito depois de duas semanas de temporada de futebol americano universitário, mas não é preciso uma lupa para perceber que o time que começou o ano em terceiro lugar no país mostrou várias falhas.

Depois de lutar para vencer um adversário não classificado pela segunda semana consecutiva, os Ducks conseguiram encontrar uma maneira de vencer novamente no sábado, superando o forte time do Boise State por 37 a 34, graças ao field goal vencedor do jogo de Atticus Sappington no último segundo.

O resultado deixou o técnico Dan Lanning em um enigma de emoções.

Escolhas do editor

“Nós realmente gostamos de suar por aqui”, disse Lanning. “Estou aliviado com o resultado, mas certamente há muitas coisas para consertar.”

O field goal de 25 jardas de Sappington pode ter deixado a torcida do Estádio Autzen em frenesi quando o relógio chegou a zero, mas a alegria deles não estava tão distante das vaias que eles despejaram sobre o ataque dos Ducks durante o segundo tempo, quando eles pediram três corridas seguidas — a última em 3ª e 13 — para motivar seu sexto de sete punts na noite.

“Odeio dizer isso, mas é FEBU [f— everybody but us]apenas focados em nós mesmos naquele momento”, disse o quarterback do Oregon, Dillon Gabriel, sobre as vaias. “Nós cavamos nosso próprio buraco. Tínhamos que sair dele.”

Pela segunda semana consecutiva, o ataque do Oregon pareceu, às vezes, desorientado. Isso não significa que ele ainda não conseguiu mostrar seu potencial, já que Gabriel lançou dois passes para touchdown que viajaram 59 e 34 jardas, mas o ataque nunca pareceu encontrar um ritmo que correspondesse ao talento que eles têm e ao talento que trouxeram durante a offseason.

“É um time que está encontrando sua identidade juntos”, disse Gabriel. “Acho que você vê um bando de caras se conectando cada vez mais conforme as semanas passam, através dos treinos, dos jogos, e então você passa por adversidades como essa e então você encontra uma maneira de vencer. … Acho que você olha para as coisas que pode limpar e vê o quão bom você pode ser.”

As grandes jogadas salvaram o Oregon de uma virada no sábado, especialmente aquelas que chegaram por meio dos times especiais. No segundo tempo, com o jogo indo e voltando, Tez Johnson retornou um punt de 85 jardas para um touchdown, enquanto Noah Whittington correu um kickoff de 84 jardas para a end zone antes de deixar a bola cair pouco antes de cruzar. Para o alívio de Lanning, o running back Jayden Lima instintivamente pegou a bola perdida na end zone, evitando o desastre.

O retorno de punt de 85 jardas de Tez Johnson foi um dos dois touchdowns marcados em times especiais pelo Oregon no sábado. Foto AP/Lydia Ely

Além dos dois longos passes para touchdown de Gabriel, o único outro touchdown que o ataque dos Ducks marcou foi uma corrida de 1 jarda de Gabriel. Como uma unidade, o ataque do Oregon teve apenas dois drives de mais de cinco jogadas e terminou com apenas 109 jardas no chão, mais de 100 a menos que os Broncos.

“Não creio que haja algo que impeça [the offense] de ter sucesso”, disse Johnson. “Estamos apenas atirando no próprio pé: impedimento, largada falsa, formação ilegal, movimento ilegal — essas pequenas coisas que não podemos ter.”

Com uma linha ofensiva que, em dois jogos, rodou bastante, Oregon cometeu nove penalidades — a maioria por aquele grupo de posição — e permitiu quatro sacks. Os Ducks também tiveram três fumbles e perderam dois deles.

Lanning, no entanto, permaneceu firme em sua crença de que acredita na estratégia de rotacionar a linha ofensiva com frequência, mas disse que o Oregon assistirá ao filme para ver quais “cinco, seis ou sete caras podem jogar futebol americano vencedor para nós”.

A vitória no último segundo de sábado aconteceu uma semana depois de Oregon ter tido dificuldades ofensivas na vitória por 24 a 14 sobre Idaho — uma vitória que fez os Ducks caírem quatro posições para a 7ª posição geral no top 25 da AP.

Pelo segundo sábado consecutivo, Oregon emergiu ileso, mas não alheio à proximidade do desastre. Após o jogo, eles tentaram se agarrar à positividade e elogiar sua resiliência, embora fossem incapazes de ignorar a realidade de suas lutas.

Para Lanning, esse é um futebol que tem produzido vitórias, mas não um futebol vencedor, especialmente aquele que condiz com um time com expectativas não apenas de chegar ao College Football Playoff, mas potencialmente competir por um título.

“Nós vencemos, nada mais que uma W. Agora estou pensando no que podemos consertar”, disse Lanning. “Nós nos colocamos em algumas situações difíceis e conseguimos sair delas.”