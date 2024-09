Oregon pega o O-lineman Douglas Utu em troca do Tennessee

O jogador de linha ofensiva cinco estrelas Douglas Utu, 13º melhor prospecto geral da ESPN no ciclo de 2025, mudou seu compromisso do Tennessee para o Oregon na manhã de quinta-feira.

Utu inicialmente se comprometeu com o Tennessee em 24 de junho após uma visita oficial aos Volunteers. O quarto tackle ofensivo classificado pela ESPN em 2025, o bloqueador de 6 pés e 6 polegadas e 285 libras fez parte de uma classe de destaque da linha ofensiva que foi para o Tennessee, que incluía o tackle ofensivo nº 1 David Sanders antes de retirar sua promessa.

Ele fez uma visita à USC na Semana 2 antes de mudar seu compromisso com os Ducks. Ele agora é o segundo melhor prospecto do Oregon na classe de entrada. Com Utu e o wide receiver nº 1 Dakorien Moore (nº 3 na ESPN 300), Dan Lanning parece pronto para conseguir seus dois primeiros contratados cinco estrelas como técnico dos Ducks quando o período de contratação antecipada chegar em 4 de dezembro.

Utu é um grande impulso para uma classe de recrutamento do Oregon que ficou em 8º lugar no último ranking de equipes de 2025 da ESPN antes de seu compromisso. O Oregon agora tem compromissos de 12 prospectos da ESPN 300, liderados por Moore, o wide receiver quatro estrelas Dallas Wilson (nº 33 na ESPN 300) e os principais atletas Trey McNutt (nº 35) e Dorian Brew (nº 45).

Titular por quatro anos na poderosa Bishop Gorman High School de Las Vegas, Utu começou como right tackle no outono passado, quando Bishop Gorman foi 12-0 e conquistou o título estadual da Divisão I de Nevada 5A. Entre os prospectos de linha ofensiva mais experientes do país, Utu carrega alto potencial tanto nas posições de tackle quanto de guard no próximo nível.

O número 8 Oregon começou com 3-0 e visita a UCLA para seu primeiro jogo Big Ten no sábado (23h, horário do leste dos EUA, Fox).