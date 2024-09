Oregon State AD: Pac-12 tentará adicionar novas escolas rapidamente

CORVALLIS, Oregon — O diretor atlético do Oregon State, Scott Barnes, disse que a recém-reconstruída Pac-12 buscará adicionar pelo menos mais duas escolas em 2026 o mais rápido possível.

“Acho que John Wooden disse: ‘Vamos ser rápidos, mas não se apressem'”, disse Barnes no sábado. “Façam direito, mas é do nosso interesse agir o mais rápido possível.”

A Conferência dos Campeões, que entrou em colapso com a saída de 10 de seus times, anunciou na quinta-feira uma nova formação com quatro times do Mountain West se juntando ao Oregon State e ao Washington.

Escolhas do editor

1 Relacionado

A Pac-12 revitalizada, com Boise State, Colorado State, Fresno State e San Diego State, será lançada em 2026. Mas a liga precisa ter pelo menos oito times para se qualificar para inclusão automática nos campeonatos da NCAA e no College Football Playoff.

Questionado se alguma equipe demonstrou interesse em participar da conferência nas 48 horas após o anúncio do realinhamento, Barnes respondeu simplesmente: “Várias”.

Barnes falou antes do jogo de rivalidade entre Oregon State e o antigo inimigo da conferência Oregon, que saltou para o Big Ten nesta temporada. Ele disse que a liga poderia potencialmente adicionar mais do que apenas as duas escolas necessárias para atingir os limites da NCAA e CFP.

“É muito parecido com os processos que usamos para trazer esses membros fundadores, no sentido de que os critérios serão muito semelhantes. Já começamos a sério com nossa primeira reunião ontem para olhar o cenário. Há grande interesse neste estágio muito inicial”, disse Barnes.

“Eu adoraria ver isso resolvido o mais rápido possível”, ele acrescentou. “Mas certamente queremos fazer isso direito. Essas são decisões históricas de longo prazo que estamos tomando, e levaremos tempo suficiente para garantir que temos os novos membros certos. Mas quanto mais cedo pudermos seguir em frente, melhor.”

Com apenas duas escolas ativas, a Pac-12 está aproveitando as regras da NCAA que permitem um período de carência de dois anos. Atualmente, os Beavers e os Cougars têm um acordo de agendamento de futebol em vigor para esta temporada com o Mountain West, dando a eles seis oponentes cada da liga para preencher sua agenda. O acordo não se estende além desta temporada.

Parte desse acordo incluía milhões de dólares em taxas adicionais para a Pac-12 se ela roubasse as escolas de Mountain West. Ao todo, a conferência de Mountain West poderia arrecadar US$ 110 milhões por causa da reorganização.