Organização de breakdance emite explicação após Raygun liderar ranking mundial

A breaker australiana Rachael Gunn, ou B-girl Raygun, mantém o primeiro lugar no último ranking mundial do seu esporte, apesar das performances olímpicas que levaram ao ridículo online.

Na terça-feira, o órgão regulador do breakdance emitiu uma declaração para “esclarecer” o motivo pelo qual o Raygun está no topo do ranking.

Raygun, um professor universitário de 37 anos de Sydney, não conseguiu marcar nenhum ponto nas Olimpíadas de Paris em rotinas que incluíam uma dança “canguru”.

A Federação Mundial de Dança Esportiva disse que a metodologia de classificação é baseada nas quatro melhores performances de cada atleta nos últimos 12 meses, mas exclui eventos olímpicos, incluindo os Jogos de Paris e as séries classificatórias olímpicas em Xangai e Budapeste.

Além disso, nenhum evento de classificação foi realizado entre dezembro de 2023 e as Olimpíadas, para permitir que os atletas se concentrassem na qualificação.

A federação esclareceu que as circunstâncias incomuns do calendário de competições deste ano resultaram em muitos atletas sendo classificados com base em um único evento. No caso de Raygun, seu primeiro lugar no campeonato continental da Oceania em outubro de 2023 lhe rendeu 1.000 pontos.

Muitos na comunidade do breaking criticaram os rankings por não darem uma imagem clara do breaking como esporte e como cultura.

“Falando da WDSF, eles realmente não têm nenhum mérito real com os breakers ou a comunidade de breaking”, disse Zack Slusser, vice-presidente da Breaking for Gold USA. “E eles também não conseguiram organizar eventos por sua medida que contribuiriam para criar um ranking mundial preciso.”

De acordo com Slusser, os breakers só se apresentavam em eventos organizados pela WDSF — o órgão regulador de esportes de dança competitivos sediado em Lausanne — para obter pontos suficientes para se classificar para as Olimpíadas de Paris.

Os Breakers “não tinham incentivo, nem desejo de continuar participando da WDSF depois disso”, disse Slusser. “Porque eles não são eventos culturais. Eles não são agradáveis.”

Em contraste, Slusser apontou para competições internacionais de breaking, como o campeonato Red Bull BC One, que “são como festivais voltados para os breaker. É sobre a vibe, é sobre a comunidade.”

A WDSF disse que a classificação mudará quando mais eventos ocorrerem, começando com o Breaking for Gold World Series em Xangai, em outubro.