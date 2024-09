Orioles designam o reliever Craig Kimbrel para atribuição

BALTIMORE — O tempo de Craig Kimbrel com os Orioles acabou.

Os Orioles designaram seu antigo closer para a tarefa na quarta-feira, após a mais recente de uma série de saídas difíceis.

Kimbrel cedeu seis corridas em três rebatidas em 2/3 de um inning de alívio na derrota de Baltimore por 10-0 em casa para o San Francisco Giants na terça-feira à noite. Kimbrel tem uma ERA de 13,94 em suas últimas 11 aparições no último mês.

Nove vezes All-Star, Kimbrel lançou em 837 jogos e acumulou incríveis 440 defesas. Mas nesta temporada, sua primeira com Baltimore, o destro tem uma ERA de 5,33 com seis defesas desperdiçadas.

A última de suas 23 defesas com os Orioles ocorreu em 7 de julho. Pouco tempo depois, após várias performances ruins, Kimbrel tentou desesperadamente recuperar a forma que lhe permitiu lançar no back end do bullpen desde que chegou às grandes ligas em 2010 com Atlanta.

Isso nunca aconteceu.

“Dia difícil”, disse o gerente Brandon Hyde. “Temos muito respeito por Craig e sua carreira. Nunca é fácil dizer adeus a alguém que fez muito.”

Os Orioles perderam oito de 11 jogos e ficaram quatro atrás do New York Yankees pelo primeiro lugar na AL East. Em uma mudança de escalação correspondente, eles chamaram de volta o destro Bryan Baker do Triple-A Norfolk.

O gerente geral do Orioles, Mike Elias, assinou com Kimbrel um contrato de US$ 13 milhões em dezembro para preencher o vazio deixado por Felix Bautista, que fez 48 defesas no ano passado antes de entrar para a lista de lesionados com uma lesão no cotovelo. Bautista passou por uma cirurgia de Tommy John, que o manteve afastado por toda a temporada de 2024.

As 23 defesas de Kimbrel antes do All-Star Game ajudaram os atuais campeões da AL East a chegarem ao topo da divisão.

“Um primeiro tempo incrível para nós. Nos ajudou a ganhar vários jogos”, disse Hyde.

O declínio de Kimbrel começou com uma defesa desperdiçada em 14 de julho contra os Yankees. Ele conseguiu a vitória naquele jogo apesar de permitir três corridas no nono inning.

“O jogo aqui contra Nova York foi uma luta, e ele nunca mais conseguiu jogar depois disso”, disse Hyde.

Kimbrel desperdiçou uma defesa em 25 de julho em Miami e sofreu uma derrota no dia seguinte contra San Diego. Naquele ponto, Hyde começou a usar Kimbrel em situações sem pressão na esperança de que o jogador de 36 anos recuperasse a forma que o colocou em quinto lugar na lista de defesas da carreira.

“Tentei dar a ele posições de baixa alavancagem, e parecia que quando havia corredores na base, ele tinha dificuldade para não permitir que aquela corrida marcasse”, disse Hyde.

Hyde sabia do passado sensacional de Kimbrel, mas houve apenas alguns vislumbres daquele arremessador recentemente.

“Ele é um Hall da Fama para mim”, disse Hyde. “Craig fez algumas coisas incríveis em sua carreira. Ser capaz de lançar nas entradas que ele lançou, por tanto tempo com esse tipo de pressão, há apenas um punhado de caras que foram capazes de fazer isso.”

Seranthony Dominguez, adquirido em uma troca em julho com os Phillies, assumiu a função de closer em Baltimore.

“Quando o trouxemos para a troca, não era como se no dia seguinte estivéssemos dizendo que Seranthony seria o closer agora”, disse Hyde. “Era mais uma necessidade naquele momento porque Craig estava com um pouco de dificuldade.”