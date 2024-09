Orioles superam Yankees e garantem segunda vaga consecutiva nos playoffs

NOVA YORK — O Baltimore Orioles garantiu sua segunda vaga consecutiva nos playoffs, superando o 56º home run de Aaron Judge, líder da liga principal, para derrotar o New York Yankees por 5 a 3 na noite de terça-feira.

A vitória dos Orioles combinada com a derrota do Minnesota Twins para o Miami Marlins nove minutos depois garantiu a Baltimore pelo menos um wild card na Liga Americana.

Anthony Santander fez seu 44º home run, e Ramon Urias e Colton Cowser também foram longe para Baltimore (87-80), que fechou a cinco jogos dos Yankees, líderes da AL East (92-65), com cinco jogos restantes. A vitória dos Orioles garantiu a série da temporada e o desempate contra os Yankees, mas Baltimore teria que terminar 5-0 enquanto Nova York vai 0-5 para os Orioles terminarem no topo da divisão.

Nova York, que garantiu uma vaga nos playoffs na semana passada, venceria a AL East com mais uma vitória.

Baltimore havia perdido sete dos 10 jogos anteriores.

Santander fez um home run no sexto contra Clarke Schmidt (5-5) com um drive no poste de foul do campo direito. Elegível para agência livre após a World Series, o rebatedor ambidestro estabeleceu recordes de carreira para home runs e RBIs (100).

Urias aumentou a vantagem para 4 a 1 com um home run contra Tim Mayza começando o sétimo.

O duplo RBI de Gleyber Torres com dois eliminados e o single de Juan Soto contra Yennier Cano na metade inferior cortaram o déficit de Nova York para 4-3. Mas quando Soto continuou a segunda no arremesso de Santander para casa da direita, Torres foi pego em um rundown entre a terceira base e o home plate e foi eliminado — impedindo Judge de rebater com dois em cima.

Cowser fez um home run contra Ian Hamilton no oitavo.

Dean Kremer (8-10) permitiu uma corrida e três rebatidas em cinco innings. Seranthony Dominguez, o sétimo arremessador de Baltimore, conseguiu duas eliminações para sua 11ª defesa em 13 chances.

Schmidt sofreu três corridas e quatro rebatidas em mais de cinco entradas.

O RBI grounder de Heston Kjerstad no segundo e o single de Ryan O’Hearn no quarto após o arremesso descontrolado de Schmidt construíram uma vantagem de 2 a 0.

Judge fez um home run na metade inferior do quarto período com uma rebatida alta para o campo esquerdo.

A Associated Press contribuiu para esta história.