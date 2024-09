Os 10 melhores jogadores da América do Sul em busca de transferências em janeiro

Na maior parte do mundo, a janela de transferências foi fechada até janeiro, deixando alguns jogadores frustrados e outros esperançosos de que sua vez chegará.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Os maiores talentos da América do Sul continuam a se mudar para o exterior, com os clubes europeus buscando contratar jogadores o mais jovens possível. E um tema discreto da janela foi o aumento do interesse da Arábia Saudita em adquirir jovens sul-americanos.

Mas há outra dinâmica acontecendo; o Brasil aumentou muito seus gastos. Em termos gerais, porém, isso não significa que o Brasil pode competir com a Europa pelos maiores nomes. Muitas vezes significa que o Brasil está pegando jogadores de países vizinhos e então procurando movê-los para a Europa.

Abaixo está uma lista de 10 sul-americanos que podem muito bem estar se mudando no ano que vem. Oito são baseados no Brasil, mas apenas três são brasileiros.

Com as finanças reforçadas pela transferência de André e outros, o Fluminense do Brasil conseguiu rejeitar as propostas de transferência do Girona e do Galatasaray por Arias, seu meio-campista internacional colombiano. O clube reconheceu que o jogador está decepcionado — um desenvolvimento tardio, Arias tem 26 anos e está ansioso para deixar sua marca. Com a janela na Turquia aberta até 13 de setembro, Arias ainda pode sair em breve. Mas se não, é difícil ver como o Fluminense pode mantê-lo em janeiro.

Ele teve uma boa Copa América como um membro disciplinado do trio de meio-campo da Colômbia, mas foi com o Fluminense que ele realmente brilhou. Ostensivamente um ponta direita, ele tem liberdade para vagar. Duro, excelente na virada, com um motor maravilhoso e um olho para o passe, ele é a principal força criativa dos atuais campeões sul-americanos e foi o único jogador capaz de levar a luta para o Manchester City na final do Mundial de Clubes.

O craque do Fluminense, Jhon Arias, tem sido associado a transferências para diversos clubes europeus. Wagner Meier/Getty Images

Em um movimento que destaca o papel da tendência de propriedade de vários clubes, Almada deixou o Atlanta United para se mudar para o sul, para o Botafogo do Brasil, com o entendimento explícito de que ele estará a caminho da Europa no ano que vem. Um membro júnior do time argentino vencedor da Copa do Mundo, o craque é cheio de passes habilmente angulados, maravilhosamente ponderados e combinações rápidas e pequenas. Se ele pode se manter fisicamente em uma grande liga europeia ainda não se sabe, mas com o dono do Botafogo, John Textor, também tendo uma participação no Lyon e no Crystal Palace (que ele pode negociar pelo Everton), a rota de Almada através do Atlântico deve ser facilitada.

O meia-atacante do River Plate não pode se mudar para a Europa até agosto do ano que vem, quando completa 18 anos, mas seu futuro provavelmente estará definido bem antes disso. De fato, o Real Madrid chegou perto de fechar um acordo antes de desistir frustrado com as ligações com a mídia, o que pode abrir caminho para uma abordagem do Barcelona. Capaz de atuar tanto na lateral quanto no centro, Mastantuono mostra uma postura notável para sua idade, escolhendo suas opções com rara calma e também oferecendo uma ameaça em cobranças de falta. Ele estava se segurando na primeira divisão da Argentina quando tinha apenas 16 anos e parece ter um futuro dourado.

ASSISTA AO FUTBOL AMÉRICAS NA ESPN+ Herculez Gomez e Sebastian Salazar debatem as maiores histórias e analisam os melhores destaques que o futebol nas Américas tem a oferecer. Transmita na ESPN+ (somente EUA)

Medina é um jogador canhoto do notável Independiente del Valle do Equador, um clube que se tornou um dos maiores produtores de jovens talentos do mundo. Por natureza, um ponta, rápido e direto, capaz de combinar e cortar para a área de pênalti, ele também tem ganhado tempo como lateral-direito ofensivo. E ele é um especialista em faltas. Houve interesse da Bélgica no jovem de 19 anos durante o verão, mas com mais alguns meses no time principal e talvez uma convocação internacional sênior, o valor de Medina pode aumentar antes que a janela reabra.

Mais um produto da base do Palmeiras, mas em vez de um talento ofensivo chamativo como Endrick ou Estevão, Reis é um zagueiro. O jovem de 18 anos se forçou a disputar uma vaga no time principal, mas mesmo antes disso ele estava no radar dos principais clubes europeus, visto como uma figura elegante tanto na defesa quanto na saída de bola, confortável em um sistema de quatro ou três zagueiros. Fisicamente, ele ainda precisa se desenvolver, mas o potencial é enorme. O Palmeiras rejeitou qualquer sugestão de mudança nesta janela, mas espera perdê-lo no ano que vem.

Um meio-campista colombiano com uma história de fundo incomum, Rios foi descoberto jogando um torneio de futsal no Brasil, onde foi convertido em um jogador de campo. Ele pulou por um tempo, incluindo uma passagem malsucedida no México, antes de ser contratado no ano passado pelo Palmeiras e se tornar um jogador-chave no time que venceu o título da liga de 2023.

Convocado pela Colômbia, ele foi ainda mais impressionante na Copa América como uma figura impetuosa, corajosa e talentosa que sabia atacar, driblar, passar, cruzar e correr com a bola. Desde então, o Palmeiras vem afastando o interesse de clubes em ligas por toda a Europa e rejeitou uma oferta firme da Turquia. Mas, aos 24 anos, Rios pode ser perdoado por estar com pressa, e o Palmeiras pode não achar tão fácil mantê-lo em 2025.

Um ponta canhoto forte e rápido que atua pela direita e também pode cortar e trabalhar no espaço do centroavante. Agora com 23 anos, Henrique estava no Real Betis na Espanha até ser pego no mesmo escândalo de apostas de Lucas Paquetá, embora pareça ter escapado da investigação. O Botafogo o trouxe de volta ao Brasil no início do ano e, após alguns meses nervosos e estranhos, ele floresceu a tal ponto que ganhou sua primeira convocação internacional e faz parte da seleção brasileira para enfrentar Equador e Paraguai nos próximos dias. Ele voltou ao Brasil com o entendimento de que, se as coisas dessem certo, ele logo retornaria à Europa.

As atuações de Luiz Henrique pelo Botafogo lhe renderam uma convocação para a Seleção Brasileira. Ruano Carneiro/Getty Images

Rodríguez foi o atacante estrela do time juvenil do Uruguai que no ano passado foi coroado campeão mundial no nível sub-20. Então ele ajudou o pequeno Liverpool a seu primeiro título uruguaio antes de se juntar ao Bahia no Brasil — um clube que faz parte do City Group, que espera canalizá-lo através de sua estrutura com o mesmo sucesso que eles tiveram com Savinho. Uma figura forte, versátil e de corrida que está sendo introduzida suavemente no Brasil, mas que, com Darwin Núñez suspenso e Luis Suárez se afastando, tem a chance de fazer seu nome com o time principal do Uruguai.

Filho de um ex-goleiro internacional do Paraguai, Bobadilla é um meio-campista central de 23 anos que se mudou para o Brasil no início deste ano e, após um início tranquilo, está melhorando a cada jogo que joga pelo São Paulo. Em seu melhor momento de confiança, ele está ganhando a bola e correndo na defesa adversária, comprometendo jogadores e abrindo espaço para seus companheiros de equipe. Alguns bons meses no time principal do Paraguai certamente o ajudarão a entrar no radar internacional.

O jovem Santana do Atlético Mineiro recebeu algum interesse da Premier League durante a janela de transferências, mas nenhuma mudança se concretizou. Ele tem se destacado na direita, mas é menos um ponta do que um meia-atacante. Uma figura robusta, forte na bola com a habilidade de escolher opções em ritmo acelerado, ele provavelmente se beneficiará de ficar mais alguns meses e ganhar experiência no time principal. E se ele continuar a progredir, ele será seguido por uma série de clubes ansiosos para levá-lo através do Atlântico no ano que vem.