Os cinco maiores jogos que podem moldar os playoffs da WNBA

Indo para a semana final da temporada regular da WNBA de 2024, cinco das oito cabeças de chave nos playoffs estão separadas por um jogo na classificação. Com todos os times envolvidos jogando uns contra os outros na reta final, isso significa que jogos críticos são deixados na programação.

Embora o New York Liberty esteja 3½ jogos à frente na disputa pela vantagem de jogar em casa durante os playoffs, o Minnesota Lynx e o Connecticut Sun ainda estão lutando pela segunda colocação, o que significaria um confronto mais favorável na primeira rodada e uma vantagem de jogar em casa, caso os dois se encontrem nas semifinais.

O bicampeão Las Vegas Aces, o primeiro colocado nos playoffs do ano passado, está tentando segurar o Seattle Storm para terminar em quarto lugar e reivindicar a quadra de casa para o que provavelmente será um confronto de primeira rodada entre os dois rivais do Oeste.

A corrida mais disputada é pela oitava e última vaga no playoff, com o Atlanta Dream e o Washington Mystics ambos um jogo atrás do Chicago Sky. Com três confrontos diretos restantes entre esses times, uma vaga no playoff será conquistada na quadra na próxima semana.

Mantendo essas disputas em mente, vamos dar uma olhada nos cinco maiores jogos restantes durante a temporada regular da WNBA e como eles podem moldar os próximos playoffs.

O Atlanta Dream e o Washington Mystics se enfrentam duas vezes na próxima semana pela chance de disputar a última vaga nos playoffs da WNBA. Rich von Biberstein/Icon Sportswire

Washington Mystics no Atlanta Dream

Sexta-feira, 19h30 horário do leste dos EUA, ION

Das equipes envolvidas na corrida pelo oitavo lugar, o Dream tem a maior motivação. Atlanta negociou anteriormente sua escolha de primeira rodada de 2025 como parte de um acordo pela ala All-Star Allisha Gray, o que significa que o Dream não obteria nenhum benefício por estar na loteria.

Os Mystics posteriormente conseguiram a escolha de primeira rodada de Atlanta em uma troca com Dallas na noite do draft em 2023, o que pode aumentar os incentivos de Washington para chegar aos playoffs. Se um desses dois times for o oitavo seed, os Mystics preferem aproveitar uma viagem para a pós-temporada e embolsar a escolha de loteria do Dream.

Apesar de Atlanta estar se recuperando com Jordin Canada e Rhyne Howard começando todos os jogos desde a pausa olímpica, é Washington que está fechando forte. Depois de começar 0-12, os Mystics foram .500 nos últimos 24 jogos e venceram seis dos últimos oito, incluindo uma goleada de 31 pontos sobre o Sky na quarta-feira. Essa vitória deu a Washington o desempate frente a frente caso os dois times terminassem empatados na classificação.

Atlanta Dream no Washington Mystics

Domingo, 15h00 horário do leste dos EUA

Duas noites depois, esses mesmos times se enfrentarão no DMV. Eles dividiram seus dois primeiros confrontos frente a frente, o que significa que os resultados desses jogos determinarão o desempate. Se o Dream e o Mystics dividirem esses dois jogos, o próximo desempate — recorde contra times .500 ou melhor — quase certamente favoreceria Atlanta.

Considerando que Washington termina a temporada com confrontos difíceis contra Nova York e Indiana Fever — que provavelmente já terão garantido sua classificação nos playoffs até lá — vencer esses dois jogos contra Atlanta é algo essencial para que os Mystics terminem em oitavo.

Chicago Sky no Atlanta Dream

Terça-feira, 19h30 horário do leste dos EUA

A série de confrontos do Dream contra outros concorrentes pela oitava vaga termina na terça-feira, quando eles recebem o Chicago. Projeções usando o Basketball Power Index (BPI) da ESPN mostram o Sky como um leve favorito sobre o Washington para chegar aos playoffs em virtude de sua liderança na classificação, mas Atlanta pode virar o roteiro ao vencer o Chicago em casa.

Uma vitória do Dream aqui empataria a série da temporada em 2-2. A partir daí, o desempate contra times de .500 permanece incerto, dependendo se o Phoenix Mercury pode chegar a .500. Uma questão-chave para este confronto é o quão competitivo Chicago é sem a novata All-Star Angel Reese lesionada. O Sky conseguiu vencer o Dallas Wings por 92-77 no primeiro jogo sem ela, mas sua derrota arrasadora em casa contra o Mystics pintou um quadro mais sombrio.

Embora Chicago não controle sua escolha de primeira rodada, que os Wings podem adquirir via troca, a posição de loteria de Dallas significa que o Sky se beneficiaria de perder os playoffs. Nesse cenário, a escolha mais baixa de 2025 que Chicago poderia conseguir seria a quarta.

Minnesota Lynx no Connecticut Sun

Terça-feira, 19h00 horário do leste dos EUA

A batalha pela segunda vaga parece ser a mais importante a ser disputada, podendo determinar qual time chegará às Finais da WNBA.

Embora ambos os times devam ser os favoritos na primeira rodada, enfrentar o Mercury — que perdeu cinco dos últimos seis jogos, todos por dois dígitos — parece um confronto muito mais seguro do que jogar contra Indiana, que passou Phoenix pela sexta colocação. O Fever está 8-3 desde a pausa olímpica e venceu Connecticut em casa no mês passado. Talvez mais importante, o segundo colocado terá a vantagem de jogar em casa se Connecticut e Minnesota chegarem às semifinais.

Tendo vencido os dois primeiros confrontos diretos, o Sun detém o desempate direto. Qualquer time que vencer na terça-feira tem a vantagem para o segundo lugar. Connecticut só precisaria igualar os resultados de Minnesota no resto do caminho para terminar em segundo com uma vitória, enquanto uma vitória do Lynx potencialmente os colocaria dois jogos acima na classificação e tornaria o desempate irrelevante.

Os jogos de domingo também serão relevantes para a corrida pelo segundo lugar. O Sun viaja para Las Vegas, enquanto o Lynx visita Nova York. Connecticut e Minnesota serão grandes favoritos para vencer seus outros jogos restantes, que são contra times abaixo de .500.

Las Vegas Aces no Seattle Storm

Terça-feira, 22h00 horário do leste dos EUA

A lista crucial de terça-feira à noite termina na Costa Oeste com os Aces visitando o Storm no que provavelmente será uma prévia dos playoffs. As projeções do BPI mostram Las Vegas e Seattle se encontrando no confronto 4-5 93% das vezes, facilmente a série mais provável de primeira rodada e uma revanche das Finais da WNBA de 2020 e um emocionante confronto das semifinais de 2022.

Para sediar a série, o Storm precisará vencer na terça-feira e obter alguma ajuda. Embora uma vitória em Seattle empataria a série da temporada em 2-2, os Aces atualmente têm o melhor registro contra times .500 ou melhor — eles teriam que perder seus dois outros jogos contra times qualificados (em Indiana na sexta-feira e em casa contra Connecticut no domingo) para o Storm ter uma chance de vencer um empate.

Como resultado, o BPI tem Seattle subindo para o quarto lugar em apenas 13% das simulações. Enquanto isso, os Aces ainda têm uma chance externa de subir para o terceiro lugar ao derrotar o Sun e vencer. No entanto, seria necessário que Connecticut perdesse pelo menos dois dos seus outros três jogos restantes (em Phoenix, contra Minnesota e contra Chicago). Caso contrário, Las Vegas terminará em quarto ou quinto, colocando o Liberty no caminho dos Aces de volta às Finais.