Os dois guarda-redes seniores do Boavista romperam ligamentos cruzados no mesmo treino

O primeiro e o segundo goleiros do Boavista sofreram lesões graves no joelho no mesmo treino, deixando o time português com Tomé Sousa, de 17 anos, como único goleiro em forma.

O Boavista informou que João Gonçalves e Luís Pires romperam os ligamentos cruzados anteriores durante o treino, o que fará com que ambos os goleiros fiquem afastados por um longo período.

Gonçalves é o goleiro titular do clube, tendo disputado todas as 34 partidas da temporada passada e sido titular nos quatro primeiros jogos da nova temporada.

João Gonçalves e o seu reserva Luís Pires enfrentam longos períodos de afastamento. MB Media/Getty Images

“Os dois goleiros passarão por cirurgia nos próximos dias e um longo período de recuperação é esperado para ambos os jogadores”, disse o clube na quinta-feira.

Sousa veio da academia do clube e jogou pelo time juvenil. Ele também tem duas convocações com a seleção sub-18 de Portugal, mas nunca atuou pela seleção principal em nível de clube ou internacional.

O Boavista está em 13º na classificação da Primeira Liga após quatro jogos e Sousa pode estrear na segunda-feira, quando joga fora de casa contra o Estrela da Amadora, antes de receber o gigante português Benfica na semana seguinte.