Os fãs do suposto assassino Bryan Kohberger enlouquecem com uma nova foto de caneca

Bryan Kohberger A última foto de polícia deixou seus apoiadores nervosos … com muitos fãs do suposto assassino em série dando seu selo de aprovação à foto.

Vários postadores em grupos do Facebook dedicados a apoiar o jovem de 29 anos – que enfrenta quatro acusações de assassinato em primeiro grau – estão dando suas avaliações de cinco estrelas sobre a foto… depois que a foto foi divulgada no início do ano. semana.

Confira a foto… Kohberger está olhando para a câmera com alguma barba por fazer no queixo e no pescoço – nem mesmo um indício de sorriso no rosto.