Os filhos de Diddy continuam apoiando apesar da acusação, mantendo relacionamentos

Diddy Os sete filhos de ainda estão firmemente ao lado do pai, apesar de sua prisão, acusação e algumas acusações graves contra ele.

Fontes familiarizadas com a situação disseram ao TMZ… todos os filhos de Diddy o apoiam e o apoiam, acrescentando que amam o pai e acham que ele é um ótimo pai.

Disseram-nos que todos os filhos e filhas de Diddy têm relacionamentos maravilhosos com ele e continuarão a manter esses relacionamentos… mesmo que ele esteja sob custódia depois sendo indiciado sobre acusações de tráfico sexual, sequestro e extorsão.

Nossas fontes dizem que as filhas gêmeas de Diddy, de 17 anos D’Lila dar Jessie mantêm o pai em suas orações diárias e continuam esperançosos de que ele será libertado da prisão. Disseram-nos que eles não leram a acusação e não têm interesse em fazê-lo.

Os filhos mais velhos de Diddy estiveram com ele no tribunal na semana passada, mas os gêmeos estão na Califórnia, onde nos disseram que eles têm uma grande equipe de apoio ao seu redor… incluindo Kimora Lee Simmons e sua falecida mãe Kim Porter amigo de longa data, Lalá .

Nossas fontes dizem que as gêmeas veem Lala e Kimora como figuras maternas e ambas estão fazendo o possível para garantir que as meninas não se concentrem na prisão de Diddy… em vez disso, garantindo que as meninas tenham poder e proteção durante esse período.