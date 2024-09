Os filhos de Diddy e Kim Porter explodem teorias de conspiração sobre a morte da mãe

Diddy tem 4 filhos com Kim Porter estão fartos de teorias da conspiração e rumores online sugerindo que seu pai teve algo a ver com a trágica morte de sua mãe.

Lembre-se, Kim morreu repentinamente em 2018, e uma autópsia revelou que a causa da morte foi pneumonia. No entanto, após a prisão de Diddy e a acusação federal, algumas pessoas – fãs e até mesmo o distante pai biológico de Christian, Al B. Morra! – pediram a reabertura da investigação da morte de Kim.

Al disse diretamente esta semana que acha que Kim foi assassinada… uma teoria que ele vinculou a um novo livro – chamado “As palavras perdidas de Kim: uma jornada pela justiça do outro lado” – supostamente contendo entradas do diário de Kim da época em que ela estava com Diddy.