Os jogadores realmente poderiam fazer greve devido à agenda lotada do futebol?

A frustração dos jogadores por jogarem muitas partidas e não descansarem o suficiente está aumentando no futebol, mas quão próximo o esporte está de uma greve de jogadores?

A questão do esgotamento sempre foi um tópico significativo no esporte, mas a expansão das competições de clubes da UEFA e o novíssimo Mundial de Clubes da FIFA colocaram o assunto no topo da agenda.

Em agosto, a ESPN relatou que esta temporada será a mais longa campanha de clubes já feita, devido à Copa do Mundo de Clubes estar programada para ocorrer em um período de quatro semanas nos Estados Unidos em junho e julho. Jogadores importantes já se manifestaram, com Erling Haaland, Kylian Mbappé e Jude Bellingham levantando preocupações sobre a lista de jogos cada vez mais lotada do futebol.

Esta semana, o meio-campista do Manchester City Rodri se tornou o primeiro jogador de alto nível a avisar que os jogadores de futebol estão prontos para entrar em greve. O goleiro do Real Madrid Thibaut Courtois se juntou a Rodri para falar sobre a possibilidade de os jogadores tomarem medidas sem precedentes. O goleiro do Liverpool Alisson Becker, Jules Koundé do Barcelona e John McGinn do Aston Villa logo seguiram.

Gerentes como Pep Guardiola, Mikel Arteta e Jurgen Klopp também soaram alarmes sobre exaustão. E na sexta-feira, o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse que acredita que os jogadores estariam dispostos a aceitar um corte salarial se isso significasse jogar menos partidas.

Embora as greves tenham impactado os esportes americanos ao longo dos anos, com beisebol, basquete e futebol americano sofrendo greves ou paralisações, o futebol americano até agora evitou um cenário tão drástico.

Então por que os jogadores de futebol de elite estão falando agora sobre greve e qual a probabilidade de isso acontecer?

O que está por trás da ameaça de greve?

A carga de trabalho dos jogadores é um problema antigo, com os maiores clubes frequentemente competindo em competições até as fases finais e então voando para turnês de pré-temporada de longa distância nos Estados Unidos ou na Ásia. Essas viagens podem durar duas ou três semanas e envolver várias partidas.

Os melhores jogadores também têm que levar em conta jogos internacionais, e eles viajam para isso durante uma temporada, além de grandes torneios a cada dois anos. É muito fácil jogar mais de 60 partidas.

Apesar da tensão crescente, o futebol tem conseguido administrar a situação. Os jogadores têm conseguido obter pelo menos o nível sugerido de descanso — geralmente de três a quatro semanas — entre as temporadas, enquanto a cada dois anos haveria um espaço em branco no calendário internacional para recuperação estendida.

Mas o Mundial de Clubes, que coloca uma competição de clubes com 32 equipes e duração de um mês em um desses verões de descanso, pode ser a gota d’água.

A FIFA insiste que a Copa do Mundo de Clubes está apenas tomando um espaço no calendário anteriormente ocupado pela Copa das Confederações — um torneio internacional quadrienal organizado pelos próximos anfitriões da Copa do Mundo como um evento teste. Isso é um equívoco porque a Copa das Confederações envolveu apenas oito nações, durou duas semanas e não apresentou nem de longe tantos jogadores que estiveram envolvidos na exaustiva temporada de clubes europeus.

A Copa do Mundo de Clubes, por sua vez, é uma competição de 63 partidas e o jogo de abertura está marcado para 15 de junho — apenas 15 dias após a final da Liga dos Campeões de 2025. Entre eles, há jogos cruciais de qualificação para a Copa do Mundo e as finais da Liga das Nações da UEFA, a serem disputadas em todo o mundo de 4 a 10 de junho.

Isso se soma aos dois jogos extras na fase expandida da Liga dos Campeões desta temporada.

Que medidas os sindicatos dos jogadores estão tomando?

A FIRPRO, o órgão global que representa mais de 65.000 jogadores de futebol em todo o mundo, e os sindicatos de jogadores na Inglaterra, França e Itália, entraram com uma ação judicial contra a FIFA em junho. Ela buscou contestar a legalidade da FIFA definir unilateralmente o calendário de jogos internacionais e sua decisão de expandir a Copa do Mundo de Clubes.

A FIFPRO disse em sua apresentação que “jogadores e seus sindicatos têm consistentemente destacado o atual calendário do futebol como sobrecarregado e impraticável”, acrescentando que “a nova Copa do Mundo de Clubes da FIFA é vista por jogadores e sindicatos como um ponto de inflexão”.

Além disso, a FIFPRO disse que “os sindicatos de jogadores acreditam que tais decisões da FIFA violam a Carta dos Direitos Fundamentais da UE (CFREU), sem nenhuma justificativa séria. Em última análise, os sindicatos de jogadores acreditam que o objetivo desta nova competição é aumentar a riqueza e o poder do órgão regulador global do futebol, sem a devida consideração pelo impacto sobre os jogadores envolvidos ou sobre outras partes interessadas no futebol profissional.”

As Ligas Europeias, que representam 39 ligas profissionais em 33 países da Europa, aderiram à ação legal da FIFPRO em julho, mas a FIFA respondeu com acusações de “hipocrisia”.

Em uma declaração, a FIFA disse: “Algumas ligas na Europa — elas próprias organizadoras de competições e reguladoras — estão agindo com interesse comercial próprio, hipocrisia e sem consideração a todos os outros no mundo. Essas ligas aparentemente preferem um calendário cheio de amistosos e turnês de verão, muitas vezes envolvendo viagens globais extensas. Em contraste, a FIFA deve proteger os interesses gerais do futebol mundial, incluindo a proteção dos jogadores, em todos os lugares e em todos os níveis do jogo.”

O que os jogadores querem?

Maheta Molango, CEO da Associação de Jogadores Profissionais de Futebol da Inglaterra (PFA), disse à ESPN em agosto que ele “absolutamente não” poderia desconsiderar ações industriais de jogadores se suas preocupações não fossem abordadas. Molango reiterou à ESPN esta semana que a FIFA deve “sentar e tomar nota”.

O futebol, obviamente, ficaria paralisado sem os jogadores, então os jogadores estão em uma posição poderosa para impulsionar mudanças — se tiverem coragem de forçá-las.

A FIFPRO e os sindicatos dos jogadores querem limites colocados no número de jogos que os jogadores podem jogar em uma temporada. Molango sugeriu à ESPN um número entre 50-60, mais uma restrição de não mais do que seis ocasiões em que um jogador pode jogar duas partidas em quatro dias. Os sindicatos também querem que uma pausa de verão de três a quatro semanas seja obrigatória, em vez de consultiva.

“Os jogadores estão falando sobre isso em todos os lugares: em coletivas de imprensa antes da Liga dos Campeões, antes da Liga das Nações. Está claro que algo mudou”, disse Alexander Bielefeld, diretor de política global e relações estratégicas para futebol masculino da FIFPRO, em um painel no World Football Summit esta semana.

“Os sindicatos de jogadores têm trabalhado nessa questão por mais de cinco anos. Nós levantamos e comunicamos as preocupações dos jogadores sobre isso à FIFA. Quando sindicatos em países como Inglaterra, França, Itália e outros mercados visitam os jogadores a cada pré-temporada e falam com os jogadores da seleção nacional, a preocupação número 1 é a carga de trabalho.

“Os jogadores precisam de períodos de descanso protegidos e um limite de partidas para que possam ter o melhor desempenho e proteger suas carreiras. É simples assim.”

Os proprietários dos clubes, que se beneficiam do aumento financeiro de mais jogos em torneios de alto nível, até agora permaneceram em silêncio sobre as preocupações dos jogadores.

jogar 1:55 As visões de Slot e Alisson sobre o congestionamento de jogos no calendário do futebol Arne Slot e Alisson dão suas opiniões sobre o novo formato da Liga dos Campeões da UEFA e o congestionamento de jogos no calendário de futebol.

A greve é ​​realmente viável?

Aqui está a realidade: há muitas hipóteses, mas, neste momento, uma greve não está na agenda e seria difícil para os jogadores ultrapassarem os limites.

Fontes disseram à ESPN que o foco da FIFPRO e dos sindicatos de jogadores neste estágio continua sendo a ação legal contra a FIFA, então suas energias estão sendo direcionadas para isso. Se essa ação for bem-sucedida — não há um cronograma firme para uma resolução — uma greve de jogadores é improvável, pois a FIFA seria efetivamente forçada a arquivar, alterar ou remarcar a Copa do Mundo de Clubes.

Mesmo que a PFA votasse entre seus 5.000 membros, vender uma greve para os jogadores de fora dos principais clubes que não são diretamente afetados não seria simples.

Os sindicatos de jogadores representam jogadores em todos os níveis do jogo, então eles poderiam ter certeza de comandar uma maioria a favor? Persuadir uma massa crítica a mostrar solidariedade com os jogadores mais bem pagos levaria tempo e muita persuasão, daí a priorização do caso legal contra a FIFA.

Por exemplo, um jogador da EFL League Two no Accrington Stanley ou Newport County, ganhando cerca de £ 500 por semana, com uma hipoteca para pagar e uma família para sustentar, estaria preparado para retirar seus serviços e perder seu salário para apoiar multimilionários do mais alto nível em sua batalha contra muitos jogos?

Como tudo isso vai se desenrolar?

Essa é a grande questão, mas muito dependerá do caso FIFPRO contra a FIFA. Esse é o próximo marco significativo.

Jogadores e treinadores continuarão a expressar suas preocupações, mas, a menos que seus chefes — os donos dos clubes — aceitem seus argumentos e unam forças para dizer à FIFA que o jogo está superaquecendo, nada deve mudar tão cedo.

Uma greve de jogadores é uma perspectiva distante agora, mas cada frase de efeito adicional de jogadores importantes servirá para manter a questão em domínio público. A realidade, no entanto, é que será decidida a portas fechadas. Se o caso legal for a favor da FIFA, uma greve de jogadores pode se tornar uma possibilidade muito maior.