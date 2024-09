Os kits mais estilosos de 2024-25 que você provavelmente perdeu

Uma nova temporada sempre traz uma série de novos uniformes para serem admirados com entusiasmo, enquanto clubes do mundo todo mudam seu visual em uma tentativa de dividir o dinheiro suado dos torcedores e fãs de camisas.

A esta altura, você provavelmente já conhece as camisas titular, visitante e terceira alternativa lançadas pelos clubes das principais ligas para a temporada 2024-25 — muitas das quais já avaliamos e listamos nas últimas semanas em nossos rankings de kits lançados por todos os times da Premier League e pelos clubes das outras principais divisões da Europa que competem na Liga dos Campeões da UEFA.

Escolhas do editor 2 Relacionados

No entanto, como parte da nossa busca incessante para encontrar os melhores kits em oferta, também estivemos ocupados vasculhando outras ligas ao redor do mundo em busca da camisa perfeita. Do México à Grécia e ao Brasil, aqui está nossa seleção de uma dúzia das camisas de futebol mais estilosas, chiques e elegantes que você encontrará em qualquer lugar nesta temporada.

Como todas são tão lindas, nós as apresentamos simplesmente em ordem alfabética.

Atenas Kallithea, casa (Kappa)

Instagram @athenskallitheafc

Não sendo estranhos a kits elegantes graças aos fabricantes Kappa, o time da Super League grega Athens Kallithea produziu mais uma vez uma camisa de casa lindamente refinada — uma camisa polo azul-marinho elegante adornada com detalhes em azul-claro de bom gosto e apenas um toque de vermelho. A camisa de visitante branca e azul-marinho do clube é quase tão bonita também.

Para completar, o clube é patrocinado pelo Museu Nacional de Arte Contemporânea de Atenas (ΕΜΣΤ), um logotipo bastante apropriado para ser estampado na frente de um clássico moderno grego.

Atlético Clube de Portugal, fora (Lacatoni)

Instagram @futebolatleticocp

Tendo sido promovido à Liga 3 pela primeira vez na sua história em 2022-23, o Atlético CP, sediado em Lisboa, está agora firmemente estabelecido na terceira divisão do futebol português e comemorou presenteando-se com um par de belos uniformes para a nova temporada.

A escolha deles, no entanto, é este retrocesso inspirado nos anos 1970. Ele apresenta um decote em V azul escuro e gola de camisa acima de uma base branca limpa, graças à ausência de um patrocinador. Correndo por todo o peito e ombros há uma fita chevron multicolorida que espelha as faixas vermelhas, azuis e amarelas encontradas no brasão triangular do clube. Tão bonito!

Augsburg, terceiro (Mizuno)

Instagram @fcaugsburg1907

O clube da Bundesliga Augsburg lançou um trio de lindos uniformes para a temporada 2024-25, mas seu melhor trabalho é a terceira camisa vermelho-vinho, inspirada — como você pode perceber nas fotos publicitárias — no Império Romano.

O material apresenta uma impressão gráfica em relevo que retrata vários artefatos romanos que foram desenterrados na cidade bávara de Augsburg e arredores ao longo dos anos. Não é de surpreender que a camisa sublime tenha se mostrado instantaneamente popular entre os fãs, com o clube tendo que reabastecer várias vezes para atender aos níveis extraordinariamente altos de demanda desde o lançamento no início de agosto.

Cancún FC, fora (Adidas)

Instagram @fc_cancun

Resplandecente em branco e dourado, com um design que, segundo o clube, é inspirado em “terras sagradas”, o segundo uniforme do Cancún tem um delicado desenho hexagonal que evoca imagens das areias douradas da Península de Yucatán e do Mar do Caribe que suavemente as banha.

Há uma tendência de luxuosos uniformes brancos e dourados nesta temporada (Mainz, Nice, Vitória de Setúbal e Xolos produziram trabalhos com aparência majestosa semelhante), mas o design do time mexicano da segunda divisão está definitivamente um nível acima dos demais e combina perfeitamente com seu uniforme principal com tema de montanha.

DAC Dunajská Streda 1904, casa (Macron)

Instagram @fcdac1904

O DAC terminou em segundo lugar na primeira divisão eslovaca na temporada passada, então, naturalmente, eles esperam que a introdução de um novo uniforme principal super elegante os ajude a escalar as alturas vertiginosas desta vez.

Apresentado como um “padrão do passado para dar um exemplo para o futuro”, o kit DAC é uma homenagem ao kit original do clube usado em 1904 e mantém um design listrado simples e reduzido que, no entanto, é distinto e charmoso. Adicione o escudo do clube deliciosamente retrô e ele é um verdadeiro vencedor.

Latina Calcio, fora (Ezeta)

Instagram @latinacalcio1932official

O clube italiano da terceira divisão adotou um conceito avançado em seus uniformes para 2024-25; tanto a camisa azul quanto a branca são inspiradas na lenda clássica de Ulisses e sua interação com a feiticeira Circe.

Completo com uma faixa soberba, a versão away apresenta padrões retirados de um vaso supostamente criado por Perséfone no século V a.C. Ele retrata o encontro de Ulisses e Circe na ilha de Aeaea após a Guerra de Troia que levou a deusa a transformar os membros da tripulação de Ulisses em animais. Isso ajuda a explicar o leão, então.

Levante, terceiro (Macron)

Instagram @levanteud

Usando suas cores tradicionais bordô e azul como acabamento, a terceira camisa do Levante apresenta um padrão xadrez acinzentado que, em uma inspeção mais detalhada, revela pequenos grupos de pixels, hachuras e outros floreios interessantes espalhados por toda parte em intervalos.

É muito legal — e isso foi antes de sabermos que o clube contratou o rapper de Valência (e fã de longa data do Levante) Medina Kid para ajudar a lançá-lo.

Palermo, terceiro (Puma)

Instagram @palermofficial

A base é off-white e as bordas da camisa são salpicadas com um mosaico multicolorido de bom gosto, que pretende denotar a composição multicultural da cidade siciliana e sua importância histórica como um caldeirão de cultura e comércio mediterrâneos.

O escudo contemporâneo do clube foi trocado por uma variante vintage usada entre 1979 e 1986, que foi desenhada por Piero Gratton, o artista italiano que também desenhou o logotipo clássico da cabeça de lobo da Roma.

Palmeiras, terceiro (Puma)

Instagram @palmeiras

Comemorando seu 110º aniversário de forma adequada, o gigante brasileiro Palmeiras se vestiu com esplendor áurico para a nova temporada.

A brilhante terceira camisa foi introduzida como símbolo dos “anos dourados” desfrutados pelo clube ao longo de mais de um século de existência, período em que se tornou o clube mais condecorado e bem-sucedido da primeira divisão do futebol brasileiro.

Sampdoria, terceiro (Macron)

Instagram @sampdoria

Como qualquer aficionado por uniformes de futebol lhe dirá, não existe um uniforme “ruim” da Sampdoria, com o clube italiano se apegando meticulosamente ao design clássico de faixas que os serviu tão bem desde a década de 1950. Uma versão foi até selecionada como a melhor entre os 101 melhores uniformes de todos os tempos da ESPN.

Todos os três BlucerchiatiOs uniformes do apresentam um padrão decorativo inspirado nas paredes flocadas do Palazzi dei Rolli em Gênova, mas o terceiro uniforme azul marinho é, sem dúvida, a tela mais eficaz para o enfeite exuberante que ele proporciona.

Versalhes, fora (Kappa)

Instagram @fcversailles

Outro lote de design elegante e de cair o queixo da Kappa, os uniformes principal e secundário de Versalhes são inspirados na arte e no artesanato requintados da era da Regência expostos no Palácio de Versalhes.

A camisa azul titular apresenta um padrão tirado do piso de parquete fino do castelo, mas o uniforme reserva é o destaque, com sua base branca sobreposta por um desenho de grade geométrica inspirado nos lindos azulejos octogonais “Cabochon”, populares na França durante o reinado de Luís XV.

Instagram @bscyb_offiziell

Provavelmente a camisa mais estilosa a embelezar a Liga dos Campeões desta temporada, o clube suíço conquistou um campeão absoluto com uma camisa reserva azul-marinho brilhante que é positivamente carregada com detalhes dourados ultrametálicos.

Uma homenagem visual às águas cristalinas do Rio Aare, que flui por Berna e deságua no Reno, o corpo da camisa tem um efeito ondulado com logotipos brilhantes que supostamente replicam o efeito da luz refletida na superfície.