Os números por trás do início quente do QB Jayden Daniels em Washington

PHOENIX – Já se passaram três jogos, mas o quarterback do Washington Commanders, Jayden Daniels, já impressionou seu time e a NFL.

Ele ganhou vários prêmios de jogador da semana, teve um desempenho quase perfeito diante de um público nacional e instilou esperança em uma organização que não tinha muito há muito tempo.

“É incrível”, disse o veterano linebacker Bobby Wagner. “É um bom começo [but] deixe-o terminar de escrever sua história para a temporada… mas o que ele foi capaz de fazer, sua compostura, a maneira como ele se comportou desde o momento em que entrou, você sabia que ele seria especial e ele está mostrando isso.”

Os números corroboram a afirmação de Wagner. A chave para o recorde de 2 a 1 de Washington no jogo de domingo contra o Arizona Cardinals (16h05 horário do leste, Fox) é a excelência de Daniels no início da temporada.

Ele completou 21 de 23 passes para 254 jardas e dois touchdowns enquanto corria para outro placar na vitória na noite de segunda-feira contra o Cincinnati Bengals. Ele foi nomeado o Jogador Ofensivo da Semana da NFL, duas semanas depois de ser nomeado o estreante ofensivo da semana.

Dois dias depois de seu momento de fuga em Cincinnati, ele não se incomodou.

“É outro jogo”, disse Daniels. “Esse jogo está no passado, nem significa mais nada.”

Uma olhada em seus números nesses três primeiros jogos mostra que sua temporada até agora não é apenas mais um início de temporada de um novato.

Aqui estão as estatísticas por trás do impressionante início de Daniels na NFL.

Daniels é o único jogador desde pelo menos 1970 a correr para três touchdowns, passar para mais dois e lançar zero interceptações em seus três primeiros jogos.

Isso engloba o que Daniels forneceu até agora: um bom braço, forte tomada de decisões e capacidade de correr. Ambos os passes para touchdown aconteceram na segunda-feira contra o Bengals, incluindo um arremesso de 27 jardas no quarto período contra uma blitz total. Ele foi empatado por um free rusher na jogada, mas lançou um passe perfeito para o recebedor Terry McLaurin na end zone para selar a vitória por 38-33.

Falando aos repórteres na quarta-feira, o técnico Dan Quinn disse estar “orgulhoso da tomada de decisão e do processo que está passando.

“Ele é difícil de defender por causa das pernas. Ele pode sair do bolso. Há uma ameaça dupla.”

Daniels lançou 90 passes sem interceptação para iniciar sua carreira.

Isso é impressionante, mas ele não está nem na metade do recorde estabelecido na temporada passada por CJ Stroud, do Houston, que tentou 192 passes antes de ser interceptado na semana 6. Dak Prescott, do Dallas, detinha anteriormente o recorde de 176, tendo quebrado a marca de 162 de Tom Brady.

Daniels completou 80,3% de suas tentativas de passe, liderando a NFL.

Ajuda o fato de 36,8% de seus arremessos serem na linha de scrimmage ou atrás dela. Mas, para fins de contexto, o quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, ocupa o segundo lugar na NFL, atrás do QB Malik Willis do Green Bay Packers nesta área com 39,1%.

Prescott estabeleceu o recorde da NFL de porcentagem de conclusão de novato (67,6) em 2016, ficando em 14º lugar em jardas aéreas por tentativa.

“Quando você está no final do jogo para ter uma boa chance de vencê-lo”, disse Quinn sobre Daniels, que levou Washington a um placar na posse final de cada jogo, excluindo um ajoelhamento contra o Bengals, “ e você está sorrindo porque sabe que está pronto e que já esteve naquele espaço, essa é uma das coisas que adoro nele.

Daniels ocupa o 13º lugar no QBR total com 67,9.

Sua classificação QBR de 92,5 contra o Bengals é a sexta melhor de um quarterback de Washington desde 2015.

Os Commanders tiveram apenas nove jogos nas cinco temporadas anteriores combinadas, onde um quarterback terminou com uma classificação tão alta. De 2018 a 23, o QBR de Washington para a temporada nunca foi superior a 45,7. A última vez que a franquia terminou com um QBR de 60 ou melhor foi em 2016, quando Kirk Cousins ​​começou todos os jogos. Essa também foi a última vez que terminaram com um recorde de vitórias.

Daniels completou 40,8% de seus passes para primeiras descidas, quinto na NFL.

Desde 2000, a maior porcentagem de primeiras descidas por tentativa de passe de um quarterback novato foi de 44,1% por Ben Roethlisberger de Pittsburgh em 2004. Stroud completou 37,7% de seus passes para primeiras descidas na temporada passada, terminando em 10º na NFL.

Apenas um jogador está entre os cinco primeiros em primeiras descidas por corrida entre os rushers qualificados, bem como em primeiras descidas por tentativa de passe: Daniels. Ele está atrás apenas de Lamar Jackson de Baltimore (40,0%) por meio ponto percentual nas primeiras descidas por corrida. Jackson ocupa o oitavo lugar em primeiras descidas por tentativa de passe com 36,7%.

Há espaço para Daniels crescer, como Quinn apontou – mantendo os olhos no campo quando ele se esforça, acertando mais jogadas importantes no campo. Mas os comandantes estão confiantes de que essas jogadas ocorrerão com mais frequência, à medida que ele se sentir mais confortável e continuar a se desenvolver.

“Ele ainda está crescendo”, disse Quinn. “Mal posso esperar para ver quem ele está se tornando.”