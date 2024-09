Os promotores de Diddy podem entrevistar novas testemunhas em uma investigação em andamento sobre tráfico sexual

A investigação sobre Diddy está longe de terminar… com fontes dizendo ao TMZ que pelo menos uma pessoa foi intimada para testemunhar perante o grande júri – e fomos informados de que outros querem cooperar com os promotores federais.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… duas novas pessoas querem cooperar com a investigação em andamento de Diddy pelos federais e estão dispostas a testemunhar diante do grande júri nos próximos dias.