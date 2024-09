Os três touchdowns de James Cook no primeiro tempo fazem os Bills rolarem

MIAMI — O Buffalo Bills transformou a primeira interceptação da carreira do defensive back Ja’Marcus Ingram em uma vantagem inicial sobre o Miami Dolphins no “Thursday Night Football”.

O touchdown do primeiro quarto veio em um passe de 17 jardas do quarterback Josh Allen para o running back James Cook na quarta descida e 3 jardas, depois que os Bills pediram um tempo antes da jogada.

Os Bills usaram o movimento pré-snap para colocar o wide receiver Curtis Samuel no backfield atrás de Allen, enquanto Cook se movia da esquerda do quarterback para a direita. Cook então correu para o lado esquerdo, pegou o passe bem aberto e correu pela linha lateral até a end zone.

A jogada encerrou um drive de seis jogadas e 37 jardas que aconteceu depois que Ingram encerrou o primeiro drive dos Dolphins no jogo. Ingram está jogando no pacote de dez centavos do time, com Cam Lewis começando no nickel corner para o lesionado Taron Johnson (antebraço).

Com o lançamento, Allen chegou a 226 passes para touchdown na carreira, ultrapassando Dan Marino e Peyton Manning (225) para o segundo maior número nas primeiras sete temporadas de um jogador. Os Bills marcaram um touchdown em seu drive de abertura em apenas três jogos na temporada passada (e foram 2-1 nesses jogos).

Cook continuou a crescer no segundo quarto, marcando primeiro em um passe de 1 jarda de Allen para aumentar a vantagem de Buffalo para 17-7 com 6:25 restantes no segundo quarto.

Na próxima vez que os Bills pegaram a bola, Cook marcou novamente para colocar Buffalo em vantagem por 24-7 com 3:36 restantes no primeiro tempo. Desta vez, Cook recebeu o handoff, subiu pelo meio e então saiu, correndo pela linha lateral direita. O ex-safety dos Bills, Jordan Poyer, tentou derrubar Cook enquanto ele corria pelo campo, mas ninguém mais chegou perto. Cook então foi para a end zone e lançou a bola bem fundo nas arquibancadas.

O touchdown de 49 jardas foi a corrida mais longa de um jogador do Bills desde que Devin Singletary teve um touchdown de 51 jardas contra o Denver Broncos em 2020. No primeiro tempo, Cook teve cinco corridas para 60 jardas e a recepção para touchdown no primeiro quarto para 17 jardas.

Os Bills marcaram pontos em quatro de seus cinco drives no primeiro tempo. Cook marcou todos os três touchdowns — dois correndo e um recebendo, depois de não marcar na vitória de abertura da temporada contra o Arizona. Seus dois touchdowns corridos igualam seu total de cada uma das temporadas de 2022 e 2023. Cook é o terceiro jogador dos Bills nos últimos 30 anos a marcar três touchdowns em um primeiro tempo, todos eles contra os Dolphins (Lee Evans na Semana 13 em 2005, Isaiah McKenzie na Semana 17 em 2020).