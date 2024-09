Os vencedores da Copa do Mundo, Giroud e Lloris, elogiam a glória da Copa do Aberto dos Estados Unidos com o LAFC

Olivier Giroud e Hugo Lloris alcançaram o auge do futebol ao ajudar a França a vencer a Copa do Mundo de 2018.

Na noite de quarta-feira, eles disseram que comemoraram da mesma forma depois de ajudar o LAFC a levar para casa a Lamar Hunt US Open Cup com uma vitória por 3 a 1 sobre o Sporting Kansas City na prorrogação.

Giroud e Lloris ficaram igualmente surpresos por sentirem a mesma emoção, mas adicionar outro troféu pode fazer isso.

“É diferente quando você tem que jogar uma final. Você simplesmente vai em frente. Estou muito orgulhoso do time”, disse Giroud, que abriu o placar no segundo tempo.

É o 12º grande troféu de Giroud, que completa 38 anos na segunda-feira. Lloris ingressou no LAFC este ano, tornando-se o primeiro vencedor da Copa do Mundo a jogar pelo clube.

Omar Campos e Kei Kamara marcaram na prorrogação para dar ao LAFC seu quarto troféu desde que começou a jogar em 2018. O clube conquistou o Supporter’s Shield da Major League Soccer como o melhor clube da temporada regular em 2019 e 22, e venceu o Philadelphia Union em pênaltis para ganhar a MLS Cup em 2022.

Olivier Giroud e Hugo Lloris erguem seu primeiro troféu com o LAFC após vencerem a US Open Cup. Imagens de Kevork Djansezian/Getty

A primeira aparição do LAFC no campeonato Open Cup resultou em uma série de quatro partidas consecutivas pelo título em várias competições sem vitória. Foi a 109ª Open Cup, a competição nacional de futebol mais antiga da América.

“Um troféu é um troféu. Significa muito para o clube e comemoramos com os torcedores porque eles também mereceram”, disse Lloris, que fez quatro defesas. “Isso ajuda a nos dar um impulso para o final da temporada.”

Ao avançar para as finais da Copa das Ligas e da Copa do Aberto dos Estados Unidos, o LAFC está a caminho de disputar 46 partidas na temporada regular. Disputou 53 partidas no ano passado, inclusive avançando para a final da Liga dos Campeões da Concacaf e da Copa MLS.

Com a vitória de quarta-feira, o LAFC está com 48-25-21 em todas as competições nas últimas duas temporadas.

“Estamos felizes por vencer. Era devido”, disse o técnico do LAFC, Steve Cherundolo. “Os meninos dificultaram a si mesmos. Eles entenderam o trabalho e o realizaram.”

Kamara, o segundo maior artilheiro da história da MLS, garantiu a vitória com um cabeceamento aos 109 minutos, depois que Campos colocou o LAFC de volta na frente após o empate de Erik Thommy.

O avançado de 40 anos tem uma perspectiva única na hora de vencer esta competição.

“É incrível. Para mim, a Open Cup, olhamos para as grandes ligas, mas é a FA Cup da nossa América”, disse Kamara. “Você pode jogar esses jogos malucos contra times que nunca teriam a chance de jogar contra os melhores times da MLS, a menos que fosse na pré-temporada.”

Informações da Associated Press contribuíram para este relatório.