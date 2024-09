Oscar De La Hoya critica lutas de exibição de Floyd Mayweather: ‘Você tem que parar de se envergonhar’

Oscar De La Hoya tem alguns conselhos de carreira para seu velho amigo Floyd Mayweather.

A fase pós-aposentadoria da carreira de Mayweather viu o lendário boxeador se envolver em uma série de lutas de exibição, com sua luta mais recente sendo uma revanche contra John Gotti III. A primeira luta de Mayweather com Gotti terminou em uma briga caótica, enquanto a segunda passou os oito rounds completos sem uma pontuação oficial.

Mayweather também participou de lutas de exibição contra Logan Paul, o lutador e ex-astro de reality show Aaron Chalmers e as estrelas japonesas dos esportes de combate Mikuru Asakura e Tenshin Nasukawa, o que provocou uma reação morna dos fãs de luta.

O Conde De La Hoya está entre os detratores. “The Golden Boy” abordou as façanhas de Mayweather em um vídeo recente, pedindo que seu colega aposentado pendurasse as luvas para sempre.

“No meio do segundo turno [of the Gotti fight]Floyd literalmente trocou o árbitro”, disse De La Hoya no Instagram. “Ele não gostou que o árbitro dissesse para ele parar de bater atrás da cabeça. Floyd está acostumado a ter os árbitros fazendo o que ele quer e ele não estava conseguindo o que queria dessa vez. Foi muito embaraçoso.

“Floyd, você tem 50 anos. Você é uma lenda neste esporte. Eu o defendi em inúmeras entrevistas, incluindo o podcast de Shannon Sharpe na semana passada. Mas você tem que parar de se envergonhar com essas exibições. Eu sei que a vida é difícil, eu sei que a vida é cara, mas vamos lá, coloque seu legado em primeiro lugar. Ninguém quer se lembrar de você assim.”

De La Hoya continuou abordando os recentes problemas legais de Mayweather, que envolvem o processo do lutador de 47 anos por um joalheiro de Miami, que alega que o boxeador lhe deve dinheiro por vários itens adquiridos em 2021.

Da perspectiva de De La Hoya, tudo isso é apenas o amor duro que Mayweather precisa ouvir.

“E piora”, disse De La Hoya. “Seu joalheiro entrou com uma ação judicial contra você em Miami e muitos estão dizendo que você terá que vender seus ativos. Odeio ver isso acontecer e sempre disse: ‘É difícil ganhar dinheiro, mas é ainda mais difícil mantê-lo.’

“Floyd, estou torcendo por você, vamos lá, vamos mudar isso.”