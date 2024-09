Oscar de la Hoya joga duas caras com Canelo Alvarez e agora mira Edgar Berlanga

BOs fãs de oxing em todo o mundo conhecem Saúl “Canelo” Álvarez, o 34-anos lutador mexicano de Guadalajara. Hoje, ele se destaca como o figura mais popular no esporte. Com 65 lutas profissionais, Canelo garantiu 61 vitórias, 39 por nocaute, além de dois empates e duas perdas. Uma dessas derrotas ocorreu quando ele tinha apenas 23 anos, enfrentando Floyd Mayweather Jr. em seu auge, e o outro contra Dmitry Bivol, um meio-pesado – uma classe acima da divisão super-médio onde Canelo normalmente compete. No entanto, A ascensão de Canelo para a fama não teria sido o mesmo sem o envolvimento de Oscar “Garoto de Ouro” De La Hoya.De La Hoya promoveu Canelo de 2010 até 2020, quando o lutador entrou com uma ação judicial para rescindir seu contrato com Promoções Golden Boy e DAZN, citando quebra de contrato e problemas com a organização da luta.

De La Hoya mira em Edgar Berlanga

Enquanto muitos esperariam que Oscar De La Hoya criticasse ou atacasse Canelo antes da luta de amanhã no T-Mobile Arena em Las Vegasdesta vez os comentários de De La Hoya foram direcionados ao oponente de Canelo, Edgar Berlanga (27). De La Hoya não se conteve, dizendo: “Boa sorte e aproveite sua primeira e última experiência pay-per-view.” Ele acrescentou que Berlanga era não é páreo para Canelo, que o derrotaria facilmente. Foi um momento incomum ver De La Hoya falando a favor de Alvarez, mas você pode julgar por si mesmo.

Os comentários de De La Hoya foram feitos em resposta às duras palavras de Berlanga, quando o lutador porto-riquenho declarou: “Aquele filho da puta está sempre falando, vamos dar uma surra nele quando o virmos.” Isso aconteceu depois que o próprio Canelo disparou contra De La Hoya, afirmando: “Sim, eu gostaria de lutar com ele para dar uma surra nele também, mas nem vou mencionar o nome dele. Ele é obcecado por mim.” Após essas trocas, De La Hoya passou a X (antigo Twitter)prevendo que a luta de amanhã nem chegaria 100.000 VPP compra e alega que ninguém pagaria “$ 90 para esta soneca.”

Canelo vs Berlanga: O que esperar

Amanhã, Saúl “Canelo” Álvarez (61-2-2) voltará ao ringue, desta vez enfrentando o lutador porto-riquenho Edgar Berlanga (22-0-0). Canelo não vence por nocaute desde 2021embora sua última luta tenha terminado em vitória sobre o companheiro Mexicano Jaime Munguía no mesmo local. Berlanga, invicto em sua carreira de oito anos, vem de uma sexta rodada nocaute de Padraig McCrory em fevereiro deste ano. Os fãs de Canelo estão torcendo por uma luta como cheio de ação e divertido como sua luta contra Munguía, onde os socos voaram e a emoção foi grande.