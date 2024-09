Oscar De La Hoya se gaba de que estará no UFC 306 por causa da luta contra Canelo Alvarez, Dana White responde

Dana White não está exatamente estendendo o tapete vermelho para Oscar De La Hoya.

Em um vídeo recente no Instagram, De La Hoya continuou sua rivalidade com a estrela do boxe Canelo Alvarez enquanto afirmava que planeja comparecer ao UFC 306 no Sphere em Las Vegas neste sábado. O evento acontece na mesma noite da próxima luta de Alvarez com Edgar Berlanga, que acontece na T-Mobile Arena a apenas 10 minutos da estrada.

De La Hoya, fundador da Golden Boy Promotions que tem uma rivalidade de longa data com Alvarez, chamou a luta do campeão com Berlanga de “sem graça” no papel e acrescentou: “É apenas um roubo neste momento”. Ele então anunciou que escolheria o UFC em vez do boxe neste fim de semana.

“Na verdade, estarei presente no evento do UFC no Sphere”, disse De La Hoya. “Agora, eu amo o esporte do boxe mais do que qualquer coisa. Assistirei a lutas de boxe em qualquer lugar e a qualquer hora. Mesmo que seja uma simples sessão de sparring ou dois vagabundos brigando na rua.

“Então a ideia de que estou escolhendo ir ao UFC e apoiar Dana White em vez de Canelo diz tudo o que você precisa saber.”

De La Hoya e White dificilmente foram os melhores amigos ao longo dos anos, com os dois frequentemente batendo de frente em público. Ainda em 2022, White disse que duvidava que ele e De La Hoya “pudessem ser amigos novamente”.

Em uma entrevista ao Grind City Media, White foi questionado se ele tinha ouvido falar sobre a possível presença de De La Hoya no UFC 306. Ele respondeu que estava ciente do clipe, mas que, até onde ele sabe, sua equipe não está fazendo nenhuma preparação especial para a chegada da lenda do boxe.

“Não sei de onde ele está tirando os ingressos, mas ele definitivamente não os está tirando de mim”, disse White. “Não sei se ele está vindo com [Turki Alalshikh] ou qual é o problema dele, mas sim, eu vi.

“É ele tentando cagar no Canelo, e eu disse isso um milhão de vezes, eu respeito o Canelo. Eu gosto do Canelo. Conheci ele, ele é um cara legal. Eu estou dizendo que naquela noite, nós estamos falando sobre a história do México e a história do povo e suas tradições e o impacto que eles tiveram nos esportes de combate. Alguém me disse, ‘Então você vai celebrar o Canelo naquela noite?’ Sim, nós vamos. Canelo é uma grande parte, ele é uma grande parte da noite. Julio Cesar Chavez, Salvador Sanchez, como vocês vão fazer todos os caras mais durões que já saíram do México e não falar sobre o Canelo também?”