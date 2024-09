Paciência compensa para Angel Gomes após primeira convocação para a Inglaterra

Angel Gomes refletiu sobre sua saída do Manchester United para se juntar ao Lille, da Ligue 1 francesa, após ser convocado pela primeira vez para a seleção da Inglaterra.

Gomes, 24 anos, assinou com o Lille vindo do United em 2020, antes de ser emprestado ao Boavista, de Portugal, para a temporada 2020-21.

Desde então, ele retornou à França, e seu desempenho levou o técnico interino da Inglaterra, Lee Carsley, a escalar Gomes para os jogos contra a República da Irlanda e a Finlândia.

Questionado sobre como foi deixar o clube de sua infância tão jovem, Gomes disse: “Quando saí, foi mais pela ideia de me aprimorar como jogador e, obviamente, como pessoa.

“Eu sabia que eventualmente eu seria capaz de criar um caminho para mim mesmo para estar nesta posição em que estou agora. Foi difícil deixar o clube em que eu estava [six years old]. Daí em diante tem sido uma trajetória ascendente, mas também com muitas dificuldades e momentos difíceis. Mas estar nesta posição agora faz tudo valer a pena.”

Gomes estava em uma longa lista de jogadores que estavam sendo considerados para o elenco de Gareth Southgate para o Campeonato Europeu no verão passado, e disse que a ausência o estimulou.

Angel Gomes recebeu sua primeira convocação para a seleção da Inglaterra. Carl Recine/Getty Images

“Sim, acredite ou não, fui pré-selecionado no grupo de muitos [England] jogadores”, disse Gomes.

“Sempre que o time era anunciado, eu recebia o e-mail. Mas, obviamente, você é informado se recebe um telefonema ou se sabe se está no time ou não. Eu perdi muitas vezes, mas sabia que se continuasse, mais cedo ou mais tarde, seria capaz de criar um caminho para mim. Estou grato por estar aqui agora e poder me mostrar.

“Eu simplesmente não consegui entrar no grupo, mas é sempre um combustível para continuar.”

A Inglaterra enfrenta a República da Irlanda em Dublin no sábado, antes de enfrentar a Finlândia em Wembley na terça-feira.