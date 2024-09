Packers não colocarão QB Jordan Love (joelho) na IR

GREEN BAY, Wis. — O Green Bay Packers não planeja colocar o quarterback Jordan Love na reserva de lesionados, o que significa que eles acham que a recuperação de sua lesão no joelho esquerdo será mais curta. Enquanto isso, eles prepararão o recém-adquirido Malik Willis para ser seu quarterback titular no domingo contra o Indianapolis Colts.

O Green Bay trocou uma escolha de sétima rodada do draft com o Tennessee Titans por Willis um dia antes dos cortes finais do elenco no mês passado. Se ele começar a abertura em casa no domingo no Lambeau Field, ele fará isso apenas 20 dias depois de se juntar aos Packers.

Willis atuou como reserva na derrota de abertura da temporada para o Philadelphia Eagles, no Brasil, na sexta-feira, e fez os dois últimos snaps — um incompleto e um sack — depois que Love sofreu uma torção no ligamento colateral medial do joelho esquerdo faltando 6 segundos para o fim da derrota por 34 a 29.

O único outro quarterback atualmente com o time é Sean Clifford, que serviu como reserva de Love na temporada passada, mas agora está no practice squad. Os Packers podem usar uma elevação no dia do jogo para ativar Clifford para o jogo sem adicioná-lo à lista de 53 jogadores.

“Sim, se Jordan não for liberado, então começaremos com Malik e Sean será o reserva”, disse o técnico do Packers, Matt LaFleur, na segunda-feira.

“Por que Malik em vez de Sean? Porque Malik está no elenco e é nosso quarterback número 2 e é assim que vamos agir.”

LaFleur também disse que os Packers não têm planos de contratar um quarterback veterano de fora.

Willis fez três partidas na NFL na carreira — todas em 2022 como uma escolha de terceira rodada de novato — e os Titans foram 1-2 nesses jogos. Na única vitória, que veio sobre o Houston Texans, Willis lançou apenas 10 passes, completando seis para 55 jardas, sem touchdowns e uma interceptação. Os dois touchdowns dos Titans na vitória por 17-10 vieram do running back Derrick Henry.

Em suas três partidas em 2022, ele completou 25 de 49 passes para 234 jardas sem touchdowns e três interceptações. Ele não atingiu a marca de 100 jardas em nenhum desses jogos. Ele correu 20 vezes para 95 jardas e um touchdown em suas três partidas combinadas.

“Acho que ele investiu muito tempo e esforço nessa coisa”, disse LaFleur sobre a abordagem de Willis desde que ele entrou para o time. “Ele se esforçou, aprendeu a terminologia e é capaz de dar as ordens de jogo, e temos confiança nele. Acho que se ele tiver uma semana inteira de preparação, uma semana inteira de treino, tenho confiança de que ele vai lá e vai se apresentar em alto nível.”

Embora LaFleur não tenha descartado Love tecnicamente para esta semana, é improvável que Love esteja pronto para enfrentar os Colts. Adam Schefter, da ESPN, relatou no sábado que o cronograma para o retorno de Love está na faixa de três a quatro semanas. Após o jogo dos Colts, os Packers jogam no antigo time de Willis no Tennessee e recebem o Minnesota Vikings em 29 de setembro. Se Love perder todos esses jogos, então talvez ele possa retornar para o jogo de 6 de outubro no Los Angeles Rams. Jogadores que vão para a reserva de lesionados têm que perder quatro jogos.

“Se ele for liberado, daremos a ele todas as oportunidades, como sempre faremos”, disse LaFleur. “Sei que ele está fazendo tudo o que pode. Sei que ele está gastando muito tempo tentando voltar o mais rápido possível. Mas certamente não vamos colocá-lo em uma posição em que, se ele não puder se proteger, ele irá para lá.”

A lesão de Love aconteceu em sua primeira aparição na temporada regular, depois que ele assinou sua extensão de contrato de quatro anos e US$ 220 milhões no início do training camp. Ele não falou com repórteres após o jogo no Brasil, e os jogadores estão de folga desde que o time voltou daquele jogo no sábado.

“Nós nunca o colocaremos em uma posição de hipotecar o curto prazo para o futuro”, disse LaFleur. “Você sabe o que estou dizendo? Se ele não pode se proteger, nós nunca faríamos isso com ele ou com nosso time de futebol.”