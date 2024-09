Padres ativa Fernando Tatis Jr. da lista de lesionados de 60 dias

SAN DIEGO — O defensor direito Fernando Tatis Jr. foi ativado na segunda-feira pelo San Diego Padres depois de ficar afastado por mais de dois meses com uma reação de estresse no fêmur direito.

Tatis estava definido para rebater em segundo na abertura de uma série de três jogos contra o Detroit Tigers. O Padres entrou no dia em um empate virtual com o Arizona para o principal wild card da National League.

Tatis jogou pela última vez em 21 de junho. Ele foi colocado na lista de lesionados em 24 de junho, retroativo a 22 de junho.

Ele passou a semana passada treinando no complexo de treinamento de primavera da equipe no Arizona.

Tatis recebeu uma recepção calorosa no vestiário, incluindo um abraço enfático do defensor central Jackson Merrill, considerado por alguns o principal candidato ao prêmio de Novato do Ano da Liga Nacional.

“Estou em um lugar muito bom agora”, disse Tatis. “Sinto que posso fazer qualquer coisa lá fora no campo de beisebol.”

No dia em que foi colocado na IL, Tatis disse que estava lidando com a lesão por essencialmente toda a temporada. Foi descrito inicialmente como uma lesão no quadríceps, mas a equipe descobriu a reação ao estresse após exames de imagem.

Tatis ganhou os prêmios Luva de Ouro e Luva de Platina da Liga Nacional no ano passado em sua primeira temporada no campo direito.

Ele foi um All-Star como shortstop em 2021 antes de perder a temporada de 2022 devido a uma lesão e uma suspensão por PED.

Tatis estava rebatendo .279 com 14 home runs e 36 RBIs quando foi para a IL.

O outfielder Bryce Johnson foi enviado para o Triple-A El Paso.