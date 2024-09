Paige Spiranac esquenta a NFL com sua última história no IG: a reviravolta sedutora que Taylor Swift não consegue dar

GA sensação do golfe e influenciadora Paige Spiranac se tornou uma estrela da mídia social graças às suas habilidades no golfe e beleza inegável, cativando milhões de fãs em todo o mundo com seus vídeos e fotos.

Além de seu amor por golfe, Paige se declarou uma grande fã de esportes em geral, especialmente da NFL. Com o tempo, Spiranac posou sugestivamente com equipamentos de times como Pittsburgh Steelers, Philadelphia Eagles e New York Jets. Na temporada passada, ela até previu os Jets como concorrentes ao Super Bowl, uma previsão que não se tornou realidade devido à lesão de seu quarterback estrela, Aaron Rodgers.

Paige Spiranac surpreende com confiança em traje ousado enquanto exibe seu swing único

Para a NFL, Paige é vista como a fã número 1 que oferece algo que Taylor Swift não oferece: sedução. Swift tem aparecido nas manchetes quase diariamente, especialmente desde que seu relacionamento com o tight end Travis Kelce, do Kansas City Chiefs, se tornou oficial.

Desde então, Taylor se tornou a mulher mais assistida, comentada e vinculada à NFLgraças às suas aparições públicas com Kelce e sua presença frequente nos jogos do Chiefs. Seu relacionamento com a esposa de Patrick Mahomes, Brittany, também atraiu atenção significativa.

Taylor pode dominar a NFL, mas Paige traz o calor

No entanto, Paige não quer ficar para trás. Usando sua figura curvilínea e sensualidade natural, ela eleva a temperatura da NFL sempre que ela apoia um time. Sua última história no Instagram é prova disso.

Em um pequeno vídeo, Paige aparece usando lingerie minimalista, com a mensagem: “A temporada de futebol está a todo vapor no Passes! Clique para ver se eu posto no seu time favorito“Ela está se referindo ao site de associação passes.com, onde os assinantes podem acessar conteúdo exclusivo, como vídeos, tutoriais, e imagens NSFW não compartilhadas em suas plataformas de mídia social.

Dessa forma, Paige Spiranac dá um toque diferente à NFL, trazendo um nível de sensualidade que Taylor Swift não oferece aos fãs. Com suas poses ousadas, imagens sugestivas e uma atitude mais descontraída em comparação com Swift, Brittany ou qualquer outra mulher ligada à NFL, Paige certamente manterá as pessoas falando e satisfazendo seus fãs.