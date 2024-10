Panthers LB Shaq Thompson sofre lesão no final da temporada

CHARLOTTE, NC – O linebacker do Carolina Panthers, Shaq Thompson, sofreu uma lesão no final da temporada pelo segundo ano consecutivo.

Thompson rompeu o tendão de Aquiles durante o quarto período da derrota de domingo por 34-24 para o Cincinnati Bengals no Bank of America Stadium.

A 25ª escolha do draft de 2015 da Universidade de Washington sofreu uma fratura na fíbula no final da temporada no ano passado, durante uma derrota na semana 2 para o New Orleans Saints.

Thompson indicou em sua história no Instagram que não tem planos de se aposentar, apesar das lesões terem encerrado sua temporada mais cedo pelo segundo ano consecutivo. Thompson escreveu: “Vocês acham que vou me aposentar!! Ahah, sim, certo! Vou [be] voltar!”

A temporada do linebacker dos Panthers, Shaq Thompson, terminou mais cedo devido a uma lesão pelo segundo ano consecutivo. Imagens de Matt Kelley/Getty

Thompson conseguiu sair do campo sozinho no domingo, mas depois foi levado para o vestiário com uma toalha na cabeça e a cabeça baixa.

Thompson, 30, está em sua 10ª temporada. Ele e o long-snapper JJ Jansen são os únicos jogadores restantes do time de 2015 que tiveram um recorde de 15-1 na temporada regular da NFL e chegaram ao Super Bowl.

Ele passou por uma fase difícil com apenas uma temporada de vitórias desde então. Os Panthers parecem caminhar para a sétima temporada consecutiva de derrotas, com o time 1-3 indo para o jogo de domingo contra o Chicago Bears.

Thompson estava tendo uma de suas melhores temporadas, liderando o time com 35 tackles. O novato Trevin Wallace é o candidato mais provável para substituí-lo.

Thompson foi um dos quatro jogadores eleitos capitão do time pelos jogadores nesta temporada. Os outros foram o atacante Derrick Brown, que sofreu uma lesão no joelho no final da temporada na abertura, o quarterback Bryce Young e o safety Sam Franklin Jr., que começou a temporada na reserva lesionada com um pé quebrado.