Panthers manterão Bryce Young como QB apesar do dia historicamente ruim

CHARLOTTE, Carolina do Norte — As vaias para Bryce Young e o Carolina Panthers começaram no final do segundo tempo da derrota de domingo por 26 a 3 para o Los Angeles Chargers, quando o quarterback do segundo ano lançou um passe curto nas laterais em terceira e 15 jardas, sem chance de primeira descida.

Young teve um dia historicamente ruim, passando apenas 84 jardas e empatando com o quarto menor número na história do time para um quarterback com pelo menos 25 tentativas de passe.

Ele se tornou o terceiro jogador nas últimas 20 temporadas a ter uma média de 4 ou menos jardas por dropback em quatro partidas consecutivas. Ele tem três interceptações e nenhum touchdown em duas partidas nesta temporada.

No entanto, quando o técnico do primeiro ano Dave Canales foi questionado sobre quem seria seu titular na próxima semana contra o Las Vegas Raiders no Allegiant Stadium, ele não hesitou.

“Bryce é nosso quarterback”, disse o técnico que foi contratado para dar a volta por cima em Young. “Continuaremos a reforçar e consertar as coisas que precisamos fundamentalmente, do ponto de vista do esquema, todas essas coisas.”

Os Panthers estão com um início de 0-2 pela segunda temporada consecutiva e quinta vez nas últimas seis, e foram superados por 72-13 pelos Chargers e New Orleans Saints. Young, a principal escolha do draft de 2023, agora está com 2-16 como titular.

O único jogo que ele perdeu foi na Semana 3, há um ano, quando o então técnico Frank Reich deixou o novato que estava lidando com uma lesão no tornozelo. Andy Dalton passou para 361 jardas e dois touchdowns em uma derrota de 37-27 para o Seattle Seahawks.

Young começou o resto da temporada, e Carolina marcou 13 pontos ou menos em 10 dos 14 jogos, incluindo shutouts nos dois últimos.

Os 13 pontos da Carolina nos últimos quatro jogos, desde aquelas partidas sem sofrer gols, são os menores em um período de quatro jogos por qualquer time desde o Philadelphia Eagles em 1998 e empataram com o menor em um período de quatro jogos por qualquer time da NFL desde 1980.

Mas Canales e os jogadores continuam convictos de que Young lhes dá a melhor chance de vencer.

“Sem dúvida, sem dúvida”, disse o wide receiver Diontae Johnson, que foi contratado para ajudar a elevar Young, mas em dois jogos fez cinco recepções para 34 jardas.

O veterano Adam Thielen concordou.

“Eu amo esse garoto”, disse Thielen, que foi limitado a duas recepções para 20 jardas no domingo. “Ele trabalha duro. É muito cedo na temporada para falar sobre tudo isso. Precisamos ser melhores perto dele, para dar a ele confiança e segurança no que estamos fazendo.”

Thielen, no entanto, admitiu que deixou suas emoções “transbordarem” no terceiro quarto, quando ficou chateado quando Young sofreu um sack em uma jogada em que ele estava completamente livre.

Mas Thielen disse que seu desabafo na lateral do campo foi sobre “as últimas duas semanas” e não sobre uma única jogada.

“Você não coloca todo esse trabalho na offseason para apresentar o desempenho que apresentamos lá”, disse ele. “Você tem tantas expectativas, coloca todo esse trabalho, você está no Ano 2 de muitos caras voltando juntos, você quer ver progressão. E, obviamente, ainda não tivemos isso.”

O único touchdown dos Panthers em dois jogos aconteceu em uma disputa de Young contra o New Orleans, que inicialmente foi considerada um fumble, mas o replay mostrou que ele cruzou a linha primeiro.

Canales classificou a demonstração de emoção de Thielen como frustração de todos.

Young entendeu.

“Somos todos competidores”, ele disse. “Todos nós queremos vencer. Obviamente, não tivemos o resultado que queríamos, e isso é frustrante. No final do dia, na lateral do campo, estamos tentando fazer o certo para o futuro.”

Young também gostou de Canales dizer que ele seria titular contra os Raiders.

“Sou super grato ao técnico Canales”, ele disse. “Tenho total confiança nele como técnico, como um chamador de jogadas no sistema que ele trouxe. Temos que fazer um trabalho melhor executando e ajudando-o.

“Obviamente, estes são tempos difíceis, mas são uma oportunidade maior para nós, para o nosso relacionamento e para toda a equipe crescerem.”

Young também aceitou as vaias com calma.

“Respeito a paixão que a cidade tem pelo time”, ele disse. “Obviamente, isso é parte disso.”